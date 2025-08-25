América lo quería, no se dio su fichaje y ahora es su verdugo en la Liga BBVA MX

Gustavo del Prete fue pretendido por América en 2022, antes de que consiguiera el tricampeonato; sin embargo, el fichaje no se dio. En tanto, hoy fue su verdugo en la Liga BBVA MX al anotarle un gol con Atlas en la jornada 6 y estuvo a punto de arruinarles la noche, aunque las Águilas supieron reponerse para ganar el partido y ubicarse como sublíderes del Apertura 2025 .

El argentino fue el autor del primer gol de los rojinegros, con el cual empataban el partido en la presentación de Diego Cocca en el Estadio Jalisco tras su regreso al club . Sin embargo, la anotación del delantero sirvió de poco, ya que el conjunto Azulcrema le dio la vuelta al marcador para sentenciar la primera derrota del entrenador al mando del Atlas.

@gustavodelprete96 Gustavo del Prete fue pretendido por América en 2022 y ahora es su verdugo en la Liga BBVA MX al anotarle un golazo

El verdugo del América que prefirió Pumas en lugar de las Águilas

Gustavo del Prete fue pretendido por América en verano de 2022, luego de que el club ratificara a Fernando “Tano” Ortiz como su entrenador. En ese entonces el atacante jugaba para Estudiantes La Plata y había anotado 4 goles y 5 asistencias en 19 partidos, estadísticas que llamaron la atención de la directiva azulcrema.

Del Prete, pese al interés del América, terminó llegando al acérrimo rival: Pumas, quien lo fichó por una transferencia que rondó los 4 millones de dólares (74.5 millones de pesos). El rendimiento no fue el esperado por el conjunto de la Universidad Autónoma Nacional de México (UNAM), por ello lo cedió a Mazatlán para después venderlo al Atlas.

¿Cómo le ha ido al verdugo del América tras su llegada al Atlas?

Gustavo del Prete llegó al Atlas para el Clausura 2025 tras una venta definitiva de Pumas. De acuerdo con estadísticas de la plataforma BeSoccer, el delantero lleva 3 goles y una asistencia en 21 partidos disputados, de los cuales solo ha jugado 10 como titular. Cabe destacar que en el Apertura 2025 ya suma 2 anotaciones: contra Querétaro y América.