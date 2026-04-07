América confirma a su primer “refuerzo” para el siguiente torneo; vale más de 60 millones

Comienza la cuenta regresiva para el término de la temporada regular en el Clausura 2026 y, con ello, la última Liguilla previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Pese a esto, existen equipos que han comenzado a preparar lo que será la siguiente campaña, y uno de ellos es precisamente el Club América.

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América ha tenido uno de los torneos más inestables desde la llegada de André Jardine como timonel azulcrema, aunque aún tienen chances de clasificar a la Liguilla desde la zona baja de la tabla general. Ahora bien, ¿cuál es el “refuerzo” que el club tendrá para la próxima temporada?

¿Qué “refuerzo” tendrá América para la próxima temporada?

Una de las razones por las cuales el Club América ha tenido desajustes en el terreno de juego deriva de las constantes lesiones que ha sufrido en los últimos meses. Para prueba de ello está Dagoberto Espinoza, juvenil de 21 años que se perdió todo el torneo debido a una lesión que lo marginó de las canchas.

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Dagoberto Espinoza ha estado fuera del terreno de juego durante más de medio año debido a una grave lesión de ligamentos, disputando su último compromiso en septiembre del 2025. No obstante, todo haría indicar que el lateral por derecha ya estaría prácticamente listo para volver.

Y es que, después de casi siete meses de inactividad, todo indicaría que el Club América lo guardaría hasta el siguiente torneo para que llegue de la mejor forma posible en el apartado físico, por lo que contaría como un “refuerzo” al considerarse que no ha tenido minutos en la temporada actual.

¿Dagoberto Espinoza vale 60 millones?

Debido a su edad (21 años), a formar parte del Club América y a los interesantes minutos que tuvo antes de su lesión, el portal Transfermarkt considera que la ficha de Dagoberto Espinoza asciende a los 3 millones de euros; es decir, poco más de 60 millones de pesos al tipo de cambio actual.