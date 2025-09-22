OFICIAL: América da a conocer la GRAVEDAD de la lesión de Dagoberto Espinoza

El América ha confirmado una noticia que sacude a su plantilla en pleno torneo Apertura 2025: el mediocampista Dagoberto Espinoza sufrió una lesión de ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda, lo que lo dejará fuera de actividad por tiempo indefinido.

VISA DE CARCK | Louis Alicea: el talento del Rebaño que conquista España

¿Cuándo se lesionó Dagoberto Espinoza?

La lesión ocurrió el pasado sábado 20 de septiembre durante el partido de la Jornada 9 ante los Rayados de Monterrey, disputado en el Estadio BBVA. Corría el minuto 38 del primer tiempo cuando Espinoza, en una jugada dividida en medio campo, cayó al césped con evidentes gestos de dolor. El cuerpo médico ingresó de inmediato y, tras una breve evaluación, el jugador fue retirado en camilla y sustituido.

¿Cuánto tiempo estará fuera Dagoberto Espinoza?

Este lunes, el Club América emitió un comunicado oficial en el que informó que los exámenes médicos realizados confirmaron el diagnóstico de rotura de ligamento cruzado anterior, una de las lesiones más delicadas en el futbol profesional. El tiempo de recuperación será determinado conforme a la evolución del jugador, aunque este tipo de lesiones suelen requerir entre 6 y 9 meses de rehabilitación.

También te puede interesar:

Dagoberto Espinoza, de 23 años, se había consolidado como una de las revelaciones del torneo, sumando minutos importantes en el esquema de André Jardine. Su ausencia representa un duro golpe para las Águilas , que enfrentan una recta final de torneo con duelos clave, incluyendo el Clásico Capitalino ante Pumas este próximo sábado 27 de septiembre.

El club también expresó su respaldo total al jugador, asegurando que recibirá el mejor tratamiento médico y apoyo psicológico durante su proceso de recuperación. La afición azulcrema ha comenzado a manifestar su solidaridad en redes sociales con mensajes de aliento.

