América 3-0 Santos: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 12 del Apertura 2025, HOY 4 de octubre; marcador online

Te puede interesar. ¡Con varias BAJAS! Chivas visita a Pumas con plantel INCOMPLETO

América recibe a Santos Laguna en la Jornada 12 del Apertura 2025. Dirigidos por André Jardine, el conjunto de Coapa encara el partido con el objetivo de seguir sumando, pues vienen de haber ganado el Clásico Capitalino ante Pumas y ahora, vuelven a casa para medirse a los ‘Guerreros’ en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Del otro lado, el cuadro comandado por Francisco Javier Rodríguez asume el compromiso tras haber perdido en su visita a Rayados de Monterrey. En la presente campaña de la Liga BBVA MX, Santos no ha podido ganar como visitante, pues tienen un registro de un empate y cuatro derrotas.

Te puede interesar: OFICIAL: El RIVAL de México en Octavos de Final del Mundial Sub-20