El video de Gilberto Mora al mero estilo brasileño que tiene a todo el mundo hablando del jugador mexicano

México ya debutó en el Mundial Sub-20 y lo hizo con un empate ante Brasil de 2-2. Uno de los jugadores de la Selección que se robó las miradas fue Gilberto Mora. Las redes sociales del equipo tricolor subieron un video en el que el jugador de los Xolos domina el balón y, sin que caiga al césped, se acuesta para seguirlo controlando. Todos aplauden y hablan del nivel del mexicano, en un movimiento típico de jugador brasileño.

“Eso. Gilberto Mora, soy tu fan”, “Nos va a salvar”, “La magia”, “Gil Mora le gana a Lamine Yamal”, son algunos de los comentarios. Gilberto Mora, a pesar de tener 16 años, no es el más chico del campeonato. Los medios extranjeros han destacado la participación de Gilberto Mora en el Mundial que se celebra en Chile. Han relacionado al futbolista con grandes equipos en Europa.

Selección Nacional de México Gilberto Mora se ubica en el lugar 15 de los más valiosos del Mundial Sub-20, pese al gran partido ante Brasil

“Muy contento, muy feliz de poder jugar un torneo más con México. Para mí es lo mejor representar a mi país. Quiero seguir disfrutando cada momento y ahora voy a tratar de disfrutar este Mundial. De vez en cuando escuchaba (los aplausos hacia él) y la verdad es que hay mucho cariño hacia México y hacia nosotros”, declaró Gilberto Mora, tras el encuentro ante Brasil.

¿Cuándo vuelve a jugar México en el Mundial Sub-20?

La Selección Nacional de México vuelve a entrar en acción este miércoles 1 de octubre cuando se vea las caras ante su similar de España. El cuadro azteca es segundo del Grupo C, pero no se puede relajar. El combinado ibérico perdió ante Marruecos y llegará al duelo ante el equipo tricolor dolido y con ganas de revancha; si no, quedaría eliminado desde la primera ronda.

El líder del sector es Marruecos, con tres dianas, y en el duelo ante Brasil, de sacar otro triunfo, se podría meter a la siguiente ronda de la competencia, dejando todo en manos de sus rivales si quiere seguir vivos en la competencia.