Chivas ya tiene al reemplazo de Alan Pulido para el Clausura 2026: llegaría de la MLS

Daniel Ríos sería el reemplazo de Alan Pulido para el Clausura 2026, ya que el canterano de Chivas debe regresar al equipo en diciembre de este año al terminar su préstamo con Vancouver Whitecaps de la MLS. El futbolista de 30 años apunta para ocupar el lugar del exjugador de Tigres, ya que diversos medios reportan que no se le renovará contrato debido a su bajo nivel de juego, pese a que en algún momento llegó a valer 100 millones .

Ríos tiene contrato hasta verano de 2026 con el Guadalajara, por lo que en el mercado de invierno deberá reportar con el club, a fin de resolver su situación. El delantero mexicano ha tenido pocas oportunidades con el Rebaño, por lo que en febrero de este año se anunció su salida rumbo a Canadá .

@drioscal Danie Ríos será el reemplazo de Alan Pulido en Chivas, ya que el canterano regresará al club a finales de este 2025

Daniel ha disputado 38 partidos con Vancouver esta temporada en la MLS, el Campeonato Canadiense y la Concachampions, torneo que perdió ante Cruz Azul. De acuerdo con la plataforma BeSoccer, el canterano de Chivas lleva 3 goles y 2 asistencias, así como 3 tarjetas amarillas en su paso por el equipo que juega en la liga estadounidense.

Daniel Ríos y su vínculo con Chivas

Daniel Ríos es un futbolista que surgió de las Fuerzas Básicas de Chivas, pero ante las pocas oportunidades la mayoría de su carrera la ha hecho fuera del club, pues ha sido prestado en reiteradas ocasiones a Coras de Tepic, Zacatepec y Tapatío, equipos de la Liga de Expansión MX.

Ríos también ha jugado en varios equipos de Estados Unidos, como lo son North Carolina, Nashville, Charlotte, Atlanta United y Vancouver, que este último, aunque su sede es en Canadá, participa en la MLS. El delantero fue presentado con bombo y platillos con Chivas tras su regreso para el Clausura 2023, pero no tuvo el rendimiento esperado.

El futbolista de 30 años jugó 4 temporadas con el primer equipo de Chivas, pero solo marcó un gol en 22 partidos jugados, 6 de ellos como titular, números muy pobres para un delantero y para lo que esperaba Guadalajara de él.

El caso de Alan Pulido en Chivas

Alan Pulido tuvo su regreso triunfal a Chivas a principios de este 2025, pero en su segunda etapa las cosas no le han salido bien, ya que no ha tenido el rendimiento esperado. En este segundo semestre del año suma muy pocos minutos ante el buen momento de Armando González.

Pulido tiene contrato vigente con Chivas hasta diciembre 2025 y todo a punta a que no será renovado ante su baja productividad goleadora y el regreso de Daniel Ríos al conjunto, quien buscará una oportunidad más en el club que lo vio nacer como futbolista.