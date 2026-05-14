ÚLTIMA HORA: Estrella del América saldría del equipo para el Apertura 2026

Luego de ser eliminados en la instancia de 4tos de Final, en el Club América empiezan los cambios. Tras quedar fuera del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX a manos de Pumas, inician los movimientos en el equipo dirigido por André Jardine con miras a la siguiente campaña tras la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el Apertura 2026.

Te puede interesar: El GIGANTE de la confederación anuncia su lista para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

De acuerdo a diversos rumores, en Coapa hay un jugador que dejaría al equipo para el siguiente certamen, incluso, su salida ya estaría avanzada para reforzar a otro equipo de Primera División.

A pesar de haber llegado al cuadro azulcrema como refuerzo para el Clausura 2026, en el América hay un jugador uruguayo que tiene un pie y medio fuera del equipo.

Como jugador del cuadro de Coapa, Thiago Espinosa tuvo un registro de seis partidos jugados y no pudo marcar gol con el equipo. En la Fase Regular, su marca fue de 85 minutos de actividad. Por otro lado, en la Liguilla vio 28 minutos en el terreno de juego.

Su salida se encuentra encaminada para reforzar al Atlante, equipo que va a volver a jugar en Primera División para el Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, pues cabe recordar que 'Los Potros de Hierro' han tomado la plaza de Mazatlán y van a ser dirigidos por Miguel Herrera.

Te puede interesar: Jugadores de Pumas en la prelista de la Selección Mexicana para la Copa Mundial de la FIFA 2026™