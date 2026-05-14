¿Qué necesitan Chivas y Cruz Azul para avanzar a la Final del Clausura 2026?

Todo se define en la vuelta. Luego del juego de ida entre Cruz Azul y Chivas disputado en el Estadio Banorte, la serie va empatada 2-2. Con goles de Santiago Sandoval (29'), Carlos Rodríguez (37'), Ángel Sepúlveda (50') y Christian Ebere (56'), el inmueble vio su último partido de Liga BBVA MX previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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Tras la igualdad de esta noche, el Club Deportivo Guadalajara tiene ventaja sobre el papel. Y es que el empate global le da el pase al equipo dirigido por Gabriel Milito a la Final del Torneo Clausura 2026. Al terminar la Fase Regular en el segundo puesto de la tabla general, al 'Rebaño Sagrado' le basta otro empate en el Estadio Jalisco para obtener el boleto a la siguiente ronda del campeonato.

Por su parte, Cruz Azul debe ganar en Guadalajara para buscar la serie por el título de la presente campaña, pues el cuadro comandado por Joel Huiqui fue tercero en la clasificación.

El partido de Chivas vs Cruz Azul se va a disputar el sábado 16 de mayo a las 19:07 horas en el Estadio Jalisco. Cabe recordar que el cuadro rojiblanco no puede disputar sus partidos como local en el Estadio Akron debido a que el inmueble va a ser entregado para ultimar detalles para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que se va a disputar del 11 de junio al 19 de julio.

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