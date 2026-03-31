Fue leyenda de la Premier League, hoy nadie lo quiere en la Liga BBVA MX

Se trata de uno de los jugadores que más impacto ha traído a la Liga BBVA MX, al menos, en los últimos años. Su llegada a Rayados generó mucho revuelo entre la comunidad internacional por lo hecho en la Premier League; sin embargo, su rendimiento, hasta ahora, ha quedado mucho a deber.

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Fue durante el torneo pasado que Rayados de Monterrey hizo oficial la llegada de Anthony Martial, un jugador que venía de disputar minutos en Grecia pero que, sin embargo, en el pasado llegó a ser titular en el Manchester United de la Premier League. Hoy, la realidad es que su etapa en la Liga BBVA MX ha sido para el olvido.

Martial, de brillar en la Premier League a no tener minutos en la Liga BBVA MX

Fue durante la semana pasada que se confirmó que Anthony Martial había sido separado del resto del plantel de Rayados, mismo que ahora lidera Nico Sánchez. Existen dos versiones al respecto: la primera guarda relación con un tema de indisciplina, mientras que la segunda tiene que ver con su poca productividad en el campo.

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Más allá de la razón oficial de esto, vale decir que el paso de Anthony Martial en la Liga BBVA MX ha sido decepcionante pues, en 801 minutos distribuidos en 20 partidos con la Pandilla, el francés únicamente se ha hecho presente con una anotación, lo cual habla de su pobre impacto en el club.

Esta situación se agrava considerando que, en el pasado, el otrora seleccionado nacional francés llegó a ser un elemento importante del Manchester United de la Premier League, equipo en donde Martial alcanzó 90 anotaciones y 54 pases a gol a lo largo de 317 compromisos contando todas las competiciones.

¿Anthony Martial estuvo cerca de llegar a Pumas?

Antes de confirmar su llegada a Monterrey Anthony Martial estuvo muy cerca de fichar por Pumas; sin embargo, al final el acuerdo no se dio. Hoy, los universitarios son cuartos en la Liga BBVA MX del Clausura 2026, mientras que Rayados está fuera de la clasificación rumbo a la Liguilla.