Así va el América en la tabla general de la Liga BBVA MX tras la Jornada 10 del Clausura 2026

Las Águilas de Coapa entraron a puestos de Liguilla pero no muestran un gran nivel

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

Mientras que Club América logró la segunda venta más cara de su historia en pleno Clausura 2026, la posición del equipo comandado por André Jardine en este torneo de la Liga BBVA MX no es la esperada ni mucho menos, incluso a pesar de la última victoria contra Querétaro en la Jornada 10 de este campeonato.

Así como América ya piensa en reforzarse con un jugador del Brasileirao, primero Jardine busca mejorar el rendimiento del equipo con la plantilla que ya tiene. Por el momento no le resulta sencillo, pues América ocupa la 10ª posición en la tabla general de la Liga MX al finalizar la Jornada 10 del Clausura 2026.

América Liga MX
Crédito: Mexsport

Los peores y mejores resultados de Club América en el Clausura 2026

En lo que va del Clausura 2026, las Águilas de Coapa ganaron 4 partidos, igualaron en 2 oportunidades y vieron la derrota en 4 ocasiones. Además, acumulan 11 goles a favor y tienen 10 tantos en contra. Entre los peores resultados, se destacan la derrota en el Clásico Nacional ante Chivas y la goleada en contra (1-4) con Tigres.

Por otro lado, los mejores resultados fueron el 4-0 frente a Puebla y la victoria 1-0 contra Rayados de Monterrey, con quien hoy pelea la clasificación a la Liguilla del torneo.

Los resultados del Club América en el Clausura 2026

  • Jornada 1: Club Tijuana 0-0 Club América
  • Jornada 2: Club América 0-2 Atlético San Luis
  • Jornada 3: Pachuca 0-0 Club América
  • Jornada 4: Club América 2-0 Necaxa
  • Jornada 5: Club América 1-0 Monterrey
  • Jornada 6: Chivas 1-0 Club América
  • Jornada 7: Puebla 0-4 Club América
  • Jornada 8: Club América 1-4 Tigres
  • Jornada 9: Club América 1-2 FC Juárez
  • Jornada 10: Querétaro 1-2 Club América
Club América
Club América pierde posiciones en prestigioso ranking|Crédito: Club América

La Tabla de Posiciones completa del Clausura 2026

  1. Cruz Azul - 25 puntos (Liguilla)
  2. Toluca - 24 puntos (Liguilla)
  3. Chivas - 21 puntos (Liguilla)
  4. Pachuca - 20 puntos (Liguilla)
  5. Pumas - 19 puntos (Liguilla)
  6. Tigres - 16 puntos (Liguilla)
  7. Atlas - 16 puntos (Liguilla)
  8. América - 14 puntos (Liguilla)
  9. Rayados - 13 puntos
  10. Puebla - 11 puntos
  11. Atlético de San Luis - 10 puntos
  12. Bravos de Juárez - 10 puntos
  13. León - 10 puntos
  14. Mazatlán - 10 puntos
  15. Tijuana - 9 puntos
  16. Necaxa - 9 puntos
  17. Querétaro - 6 puntos
  18. Santos Laguna - 5 puntos.
