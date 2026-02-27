Piden a este jugador histórico del Brasileirao como refuerzo de Club América: los aficionados lo aclaman

Mientras en las últimas horas sorprendió a los fanáticos la noticia sobre quién es el delantero más efectivo del Club América desde que comenzó este 2026, lo que no sorprende a nadie es que el equipo de Coapa sueña con incorporar pronto a otro delantero centro para reforzar el plantel. En un puesto sin grandes rendimientos, suena un histórico del Brasileirao.

Así como se habla de que América incorporará a un delantero para competir con Henry Martin, ahora todos los rumores apuntan a Rafael Elias, un histórico jugador que pasó por distintos equipos del Brasileirao, logrando ganar una Copa Libertadores con el Palmeiras. Sería un salto de calidad contar con el punta nacido en Brasil en el Apertura 2026.

El conjunto azulcrema busca remediar el año de fracasos y el mal inicio del Clausura 2026.|Club América

Con el mercado de fichajes de invierno ya cerrado, la directiva sigue pensando qué hacer para el próximo semestre y todo indica que reforzar la delantera y ganar un aporte goleador es lo más importante. En ese contexto aparece el nombre de Rafael Elias, quien tiene 26 años y que pasó por varios clubes del futbol brasileño, siendo importante en algunos.

Rafael Elias, el histórico del Brasileirao que se transformó en trotamundos y llegaría a Club América

La mayor parte de su carrera, Elias la pasó jugando en la liga brasileña. Tuvo sus primeros pasos en Palmeiras y luego jugó en Atlético Mineiro, Goiás, Cuiabá-MT, Ituano y Cruzeiro. Además, también emigró a los Emiratos Árabes Unidos para vestir la playera del FC Baniyas. En la actualidad juega en el Kyoto Sanga japonés.

En el equipo nipón, el delantero centro de 26 años tiene contrato hasta junio de 2027, por lo que todo indica que, si América lo quiere, deberá pagarle algo de dinero por la transferencia. Su valor de mercado, según Transfermarkt, está tasado en 3.2 millones de euros. Considerando que falta poco para el final del vínculo y que lo pagaron poco, podría salir por menos.

Al margen de haber ganado una Copa Libertadores con Palmeiras, su mejor nivel personal se dio en el Ituano, con 15 goles en 36 partidos. En tanto, ahora lleva 34 tantos en 51 partidos con el Kyoto Sanga.

