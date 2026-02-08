América tiene al sustituto de Álvaro Fidalgo; su fichaje ESTARÍA concretándose en próximas horas

El América estaría encaminándose a tener un refuerzo más, pues todo apunta a que el brasileño Vinícius Moreira de Lima, simplemente conocido como Lima, se vestirá con los colores azulcremas para reforzar su mediocampo, buscando su ocupe y haga una labor parecida a la que hacía Álvaro Fidalgo en esta escuadra.

América ha tenido un extraño arranque de torneo con derrotas, salidas que no se veían venir y rumores de transferencias internacionales, de las cuales solo la de Raphael Veiga se cristalizó en favor de los hombres de André Jardine.

El América anhela poder cubrir los puestos que están en el aire, pero se le acaba el tiempo, ya que esté lunes por la tarde cierran las transferencias invernales, por lo que cada vez las manecillas del reloj suenan más fuerte en los oídos de los equipos que aún buscan jugadores.

Es el caso del Ame, que en una semana le dijeron adiós a Álvaro Fidalgo , Saint Maximin, Igor Lichnovsky y Rodrigo Aguirre, apuntan sobre todo a un jugador que cumpla con labores de mediocampista hacia el ataque.

Te podría interesar: Maximin se fue a Francia, firmó con el Lens y ya marcó un golazo

Prensa de Brasil, reporta intensa acercamiento por Lima

Lima podría ser el nuevo refuerzo y de manera extraoficial, se reporta que América lo busca con un préstamo procedente del Fluminense, con una opción a compra, acuerdo que tendría como vigencia solo este 2026.

Te podría interesar: Atlas y Pumas dividen puntos en la Jornada 5 celebrada en el Jalisco

¿Quién es Lima, el virtual refuerzo del América?

Lima es un jugador de 29 años de edad, oriundo de Brasil que ocupa la posición de mediocampista ofensivo.

Lima ha jugado con el Mallorca de España, con el Gremio, el Ceara, además del Al-Wasl y Fluminense.

Lima tiene un valor estimado de 2.5 millones de euros y tiene como mayor logro, haber sido campeón de la Libertadores.