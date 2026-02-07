ÚLTIMA HORA: Allan Saint-Maximin anota su primer gol y fans del Lens se burlan del América (VIDEO)

El francés Allan Saint-Maximin se hace presente en el triunfo de su nuevo equipo el Lens por marcador de 3-1 frente al Stade Rennais, en partido correspondiente a la jornada 21 del campeonato francés Stade Bollaert-Delelis y le manda un mensaje a sus críticos por su repentina salida del equipo del América.

El exjugador del conjunto de las Águilas no tardó en dejar huella: con su característico desequilibrio y velocidad, se convirtió en protagonista del encuentro al marcar en su estreno oficial con los Sangre y Oro en la Ligue 1. Saint-Maximin ya había tenido minutos en el partido de media semana ante Troyes en los octavos de final de Copa de Francia.

TE PUEDE INTERESAR:



La anotación del francés cerro el camino para el triunfo al anotar el tercer tanto del partido que consolida al Lens como líder de la tabla con 49 puntos, uno más que el PSG, aunque con un partido adicional.

¿Cómo fue el primer gol de Allan Saint-Maximin con el Lens?

Al minuto 78, Allan Saint-Maximin superó a varios defensores para enganchar un disparo raso desde el borde del área para batir por el centro al guardameta Mathys Silistrie. El exdelantero del América entro de cambio al minuto 61 en lugar de Wesley Said.

El duelo fue intenso desde el inicio, con Rennes buscando sorprender a la defensa local. Sin embargo, la contundencia del Lens marcó la diferencia. Saint-Maximin se mostró participativo en el ataque, generando peligro constante y demostrando que puede ser un refuerzo clave en la segunda mitad de la temporada.

La victoria no solo significó tres puntos, sino también un golpe anímico importante para el equipo dirigido por Pierre Sage, que ahora sueña con mantenerse en la cima y pelear por el título. El PSG, con 48 unidades, tendrá la oportunidad de recuperar el liderato este domingo 8 de febrero cuando enfrente al Marsella en uno de los clásicos más esperados de Francia.

GOLAÇO DE ALLAN SAINT-MAXIMIN



Na sua segunda partida desde que retornou ao futebol francês, o ex-jogador do AMÉRICA entrou no 2° tempo marcou o 3° gol do Lens diante do Rennes#LigaMXBrasil

pic.twitter.com/3ZcwLLeEzJ — LIGA MX BRASIL 🇲🇽🇧🇷 (@LigaMexicanaBR) February 7, 2026

¿Cuáles fueron las razones de la salida de Allan Saint-Maximin del América?

La salida de Allan Saint-Maximin del América se dio por una combinación de factores personales y deportivos. El propio jugador explicó que tomó la decisión principalmente por asuntos familiares.

Aunque también se filtraron otras versiones que apuntaban a conflictos internos. Se habló de un episodio de racismo que afectó a su familia, lo cual habría sido la razón principal para pedir su salida. Además, trascendió que existieron fricciones con el técnico André Jardine y llamados de atención por hábitos poco profesionales, como descuidos en la alimentación, lo que generó tensiones dentro del club.