Última Hora: Dos equipos favoritos al título del Clausura 2026 no cumplen con la Regla de Menores

Luego de concluir la actividad de la Jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, el panorama se ha clarificado para algunos sobre la Regla de Menores, pero se ha vuelto una carrera de obstáculos para otros. Equipos como América y Toluca ya cumplieron con la cuota establecida este fin de semana, asegurando que su cosecha de puntos en la tabla general no sufra alteraciones administrativas.

Necaxa 1-1 Tigres | Resumen y Goles | Jornada 15 | Clausura 2026

¿Cuántos minutos le faltan a Cruz Azul y Tigres en la Regla de Menores?

Sin embargo, la narrativa es distinta para dos de los equipos considerados favoritos para llevarse el título en esta temporada. Cruz Azul, a pesar de encontrase en la cuarta posición en la tabla y ya tener su boleto para la Liguilla, todavía adeuda 70 minutos. Por su parte, los Tigres se encuentran en una posición más comprometida, restándoles 125 minutos para alcanzar la meta y encontrarse en la novena posición.

La normativa de la Liga BBVA MX es tajante: cada club debe sumar un total de 1,170 minutos con jugadores formados en México de categorías menores. No cumplir con este requisito conlleva una sanción severa: la pérdida de tres puntos al finalizar la fase regular, un castigo que podría derrumbar las aspiraciones de Liguilla directa o la ubicación entre los ocho mejores.

Con solo dos jornadas por disputar, el margen de maniobra es estrecho. Nicolás Larcamón y Guido Pizarro deben jugar al ajedrez con sus piezas jóvenes, recordando que existe un límite máximo de 225 minutos a considerar por partido.

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¿Cuáles son los partidos de Cruz Azul y Tigres en la Jornada 16?

Para Cruz Azul, la tarea parece sencilla si se le da la confianza a sus canteranos en el próximo encuentro ante los Gallos Blancos de Querétaro. Para Tigres, la situación requiere una planificación más agresiva, probablemente otorgando la titularidad a sus juveniles en la Jornada 16 ante el equipo del Atlas en el Jalisco para evitar llegar a la última fecha con el agua al cuello.

