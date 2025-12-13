América va por este fichaje estrella a Europa: es un jugador carísimo que ya los había bateado, pero no desisten

El Club América quedó lejos de la pelea por el título en el Apertura 2025, por lo que busca sacudir el mercado invernal y prepararse con todo para llegar a las instancias decisivas en 2026. Entre los tantos nombres que suenan para llegar a Coapa, el de Julián Araujo es uno de los que más emociona a la afición.

Mientras André Jardine y la directiva azulcrema analizan opciones para elevar el nivel competitivo del plantel, los rumores en torno a Julián Araujo , actual jugador del Bournemouth inglés, no tardaron en aparecer. Esto se debe tanto a la urgencia del club por reforzar esa zona, como por la falta de minutos del jugador.

El lateral mexicano atraviesa un momento complejo en Inglaterra y prácticamente no figura en los planes del Bournemouth. Esta situación abrió nuevamente la puerta para que las Águilas intenten su fichaje, pese a que este mismo los rechazó algunos años atrás.

A principios de 2023, Club América mostró un fuerte interés por Araujo, cuando este militaba en Los Angeles Galaxy de la MLS. Sin embargo, apareció un sorpresivo interés por parte del Barcelona, lo que derivó en que el jugador optara por vestir de blaugrana. Casi tres años después, podría colocarse la playera azulcrema.

Araujo llegó al futbol inglés a mediados del año pasado, como una apuesta interesante por parte del Bournemouth. Desafortunadamente, poco a poco perdió su lugar en la consideración del entrenador español Andoni Iraola y a día de hoy no parece estar en sus planes.

En lo que va de la temporada, no jugó ni un solo minuto en la Premier League y su única aparición fue en la Carabao Cup el 26 de agosto, partido en el que para colmo fue expulsado en los últimos instantes por doble amarilla. Desde entonces, no volvió a tener actividad.

La falta de participación encendió las alarmas en el entorno del jugador, especialmente de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Para Araujo, volver a sumar minutos es una prioridad urgente y América ve en eso una oportunidad de mercado.