Es mexicano de corazón, vale una fortuna y hoy vive un duro momento en la Premier League
El futbolista que representa a la Selección Nacional de México no la pasa bien en Inglaterra al ser ignorado
Aunque creció en Estados Unidos y comenzó su carrera futbolística en ese país, Julián Araujo decidió representar a la Selección Nacional de México en la categoría mayores y sueña con ir al Mundial 2026 (como Memo Ochoa, que volvió a ser humillado) . Sin embargo, el lateral derecho ahora vive un muy duro momento en la Premier League.
Resulta que el mexicano de 24 años no la pasa nada bien en la liga inglesa. Es que, de hecho, Julián Araujo no ha visto minutos en la Premier League en lo que va de la temporada. Apenas si ha jugado un partido, pero fue válido por la FA Cup. Es decir, todavía no ha jugado ningún partido de la EPL con el Bournemouth en este 2025 - 2026.
Algo que llama aún más la atención sobre todo esto es que Araujo vale una verdadera fortuna. De hecho, es uno de los mexicanos más valiosos que se encuentran en Europa, con un valor de mercado de 10 millones de euros (casi 213 millones de pesos), según Transfermarkt. No obstante, en la Premier League no ha visto minutos.
Los números de Julián Araujo en el Bournemouth de la Premier League
Entre las cosas negativas de Julián Araujo con este equipo de la Premier League es que el único encuentro que disputó en lo que va de la temporada ha terminado con su expulsión, razón por la cual bajó aún más su consideración por parte del entrenador español Andoni Iraola. Según BeSoccer, sus estadísticas en la institución son las siguientes:
- Partidos jugados: 14
- Partidos jugados como titular: 8
- Goles: 0
- Asistencias: 0
- Tarjetas: 2 amarillas y 1 roja
- Encuentros en esta temporada: 1 (por FA Cup)
Julián Araujo y su llegada a la Selección Mexicana
Se puede decir que Julián Araujo es mexicano de corazón porque nació en Lompoc, California, Estados Unidos, el 13 de agosto de 2001. Y aunque jugó más de 10 partidos en las juveniles del combinado de las barras y estrellas, finalmente se inclinó por los aztecas ya que sus padres, Jorge y Guadalupe, son originarios del estado de Guanajuato, México.