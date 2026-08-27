América vs Columbus Crew: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY martes 25 de agosto, partido de cuartos de final de la Leagues Cup 2026; marcador online

Desde la cancha del estadio Dignity Health Sports Park, el América buscará el pase a la siguiente ronda en la llave de eliminación directa de la Leagues Cup 2026. Enfrente tendrá al Columbus Crew, que buscará dar la cara por la MLS.

Este esperado encuentro se disputará HOY miércoles 26 de agosto a las 20:45 horas (hora del centro de México), donde los dos clubes buscarán su boleto a las semifinales.

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Las Águilas comenzaron su camino en el torneo binacional el 6 de agosto con una contundente victoria de 3-1 sobre el San Diego FC, y repitieron exactamente el mismo marcador frente a los Portland Timbers tres días después. Su único obstáculo se presentó frente al Austin FC, donde tras igualar 1-1 en el tiempo regular, terminaron cayendo 6-5 en la tanda de penales.

Su torneo inició el 4 de agosto con un triunfo de 3-1 frente al Atlas, seguido de una victoria de 2-1 contra el Pachuca. En su último encuentro de esa fase, disputado el 11 de agosto, empataron 1-1 contra los Pumas de la UNAM, pero lograron llevarse el punto extra al ganar 3-2 desde los once pasos.

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