Checo Pérez pone una condición para seguir en Fórmula 1: “Mientras tenga eso…”
Checo Pérez habló sobre el momento en el que un piloto sabe que debe abandonar la Fórmula 1 y dejó clara su postura sobre su propio futuro.
Checo Pérez todavía no piensa en despedirse de la Fórmula 1.
A sus 36 años, el mexicano volvió a hablar sobre su futuro después del Gran Premio de Países Bajos y explicó qué considera realmente determinante para que un piloto decida poner punto final a su carrera.
Para Pérez, la señal aparece cuando comienza a desaparecer esa obsesión por encontrar décimas, entender el automóvil y descubrir constantemente nuevas formas de conducir más rápido.
Mientras conserve esa motivación, Checo considera que todavía tiene razones para continuar.
El mexicano mantiene contrato con Cadillac y quiere formar parte del crecimiento de un proyecto que atraviesa su primera temporada dentro de la máxima categoría.
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Checo Pérez explica cuándo llega el momento de retirarse
Pérez tiene claro que la edad no será necesariamente el factor que determine cuándo poner punto final a su trayectoria. Para él, todo dependerá de conservar la motivación que requiere competir al máximo nivel.
“No creo que haya una edad. Creo que es más sobre la motivación que tienes”, explicó Checo. Ahí fue cuando puso como ejemplo a Fernando Alonso, quien continúa compitiendo en Fórmula 1 a los 45 años.
“Ves a Fernando, tiene 45 años y todavía tiene ese fuego dentro de él”, señaló Pérez.
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¿Checo Pérez piensa retirarse pronto?
La respuesta, por ahora, es no.
Pérez considera que todavía puede aportar dentro de Cadillac y quiere ayudar a la escudería estadounidense a crecer durante sus primeros años en Fórmula 1.
“En este momento estoy muy motivado. Quiero ayudar a este equipo a crecer y quiero ser parte de este proceso”, añadió.
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Su contrato actual contempla también la temporada 2027.
Checo ya atravesó una etapa fuera de la parrilla después de terminar su ciclo con Red Bull, pero su regreso le permitió comenzar un desafío completamente diferente. Y mientras mantenga intactas las ganas de hacerlo, el retiro tendrá que esperar.