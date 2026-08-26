Los GOLAZOS de la Hormiga González con el Olympiacos

La 'Hormiga' González se encuentra adaptandose a su nuevo equipo el Olympiacos luego de llegar el pasado viernes 21 de agosto de 2026 a Grecia para incorporarse con el club.

Tras varios dios ya entrenando al parejo de sus compañeros, el Olympiacos dio a conocer en sus redes sociales diferentes videos del futbolista marcando sus primeros goles como jugador del club griego.

Los GOLAZOS que marcó 'Hormiga' González

En un video compartido por el Olympiacos, se ve a la 'Hormiga' González entrenando al parejo de sus compañeros haciendo varios ejercicios de gimnasio, en cancha dando pases y posteriormente definiendo 3 goles en el entrenamiento.

Su primera anotación fue un tiro raso pegado al poste del portero, dejandolo totalmente parado. Su segundo gol, fue un centro preciso en el que la 'Hormiga' logró definir dejando al portero parado. Su tercera anotación fue un tiro colocado, venciendo al portero que se lanzó de gran forma pero no logró evitar atajar el balón.

El futbolista mexicano se encuentra en buen ritmo por lo que se pesera que pueda hacer su debut en Grecia lo más pronto posible.

Los próximos partidos del Olympiacos FC

Los siguientes cinco partidos del Olympiacos FC son: