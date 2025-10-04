OFICIAL: El RIVAL de México en Octavos de Final del Mundial Sub-20

México ya se encuentra instalado en Octavos de Final del Mundial Sub-20. Luego de vencer a Marruecos en la Jornada 3 de la Fase de Grupos, el conjunto dirigido por Eduardo Arce obtuvo el pase a la siguiente instancia del certamen avanzando en segundo lugar del Grupo C, mismo que lideraron ‘Los Leones del Atlas’ a pesar de la derrota ante el combinado azteca.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: México sufre BAJA de Mateo Levy ante Marruecos por conmoción cerebral

Durante el partido disputado en la cancha del Estadio Elías Figueroa Brander, un gol de Gilberto Mora le dio los tres puntos a la Selección Mexicana frente a la escuadra de África del Norte. Desde la vía del penalti al minuto 51, el jugador de 16 años de edad que milita en los Xolos de Tijuana puso el 1-0 en la pizarra para darle la victoria a México.

El siguiente rival de México en el Mundial Sub-20

Con el pase asegurado a Ronda Eliminatoria, México ya tiene rival definido para los Octavos de Final, donde van a chocar ante Chile, anfitrión de la competencia.

El conjunto de ‘La Roja’ se hizo del pase a la siguiente ronda avanzando en el segundo puesto del Grupo A en un sector liderado por Japón. En la Fase de Grupos, México empató sus juegos ante Brasil y España, sacando el triunfo contra Marruecos. Por su parte, el camino de Chile fue con victoria frente a Australia y dos derrotas contra los Nipones y Egipto.

Con el partido definido de Chile vs México, el juego de Octavos de Final se va a disputar el próximo martes 7 de octubre en punto de las 13:30 horas, tiempo de la CDMX.

Te puede interesar: ¡Con varias BAJAS! Chivas visita a Pumas con plantel INCOMPLETO