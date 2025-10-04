deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Selección Azteca
Nota

OFICIAL: El RIVAL de México en Octavos de Final del Mundial Sub-20

Luego de la victoria de la Selección Mexicana ante Marruecos en la Jornada 3 de la Fase de Grupos, el equipo dirigido por Eduardo Arce ya tiene rival definido

Gilberto Mora, jugador de la Selección Mexicana Sub-20
Oscar Rodríguez
Selección Azteca
Compartir

México ya se encuentra instalado en Octavos de Final del Mundial Sub-20. Luego de vencer a Marruecos en la Jornada 3 de la Fase de Grupos, el conjunto dirigido por Eduardo Arce obtuvo el pase a la siguiente instancia del certamen avanzando en segundo lugar del Grupo C, mismo que lideraron ‘Los Leones del Atlas’ a pesar de la derrota ante el combinado azteca.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: México sufre BAJA de Mateo Levy ante Marruecos por conmoción cerebral

Durante el partido disputado en la cancha del Estadio Elías Figueroa Brander, un gol de Gilberto Mora le dio los tres puntos a la Selección Mexicana frente a la escuadra de África del Norte. Desde la vía del penalti al minuto 51, el jugador de 16 años de edad que milita en los Xolos de Tijuana puso el 1-0 en la pizarra para darle la victoria a México.

El siguiente rival de México en el Mundial Sub-20

Con el pase asegurado a Ronda Eliminatoria, México ya tiene rival definido para los Octavos de Final, donde van a chocar ante Chile, anfitrión de la competencia.

El conjunto de ‘La Roja’ se hizo del pase a la siguiente ronda avanzando en el segundo puesto del Grupo A en un sector liderado por Japón. En la Fase de Grupos, México empató sus juegos ante Brasil y España, sacando el triunfo contra Marruecos. Por su parte, el camino de Chile fue con victoria frente a Australia y dos derrotas contra los Nipones y Egipto.

Con el partido definido de Chile vs México, el juego de Octavos de Final se va a disputar el próximo martes 7 de octubre en punto de las 13:30 horas, tiempo de la CDMX.

Te puede interesar: ¡Con varias BAJAS! Chivas visita a Pumas con plantel INCOMPLETO

Selección Mexicana
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Oscar Rodríguez

Autor / Redactor

Oscar Rodríguez

Te Recomendamos

Resumen Seleccion MX.jpg
Selección Azteca
Resumen del partido: México 2 - 2 Corea | Amistoso Internacional
Thumbnail
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Corea | TV Azteca Deportes
GOL Seleccion MX (4).jpg
Selección Azteca
¡La colgó en el ÁNGULO! Golazo, obra de arte de Santiago Gimenez vs Corea del Sur
GOL Seleccion MX (3).jpg
Selección Azteca
¡Oh Hyeon-gyu saca disparo IMPOSIBLE para el segundo gol de Corea del Sur vs México!
Thumbnail
Selección Azteca
¡GOLAZO de Son Heung-Min que casi rompe las redes de la portería del Tala Rangel!
Thumbnail
Selección Azteca
Johan Vásquez rompe líneas y genera peligro | México vs Corea
Thumbnail
Selección Azteca
Resumen primer tiempo: México vs Corea | El Tri esta adelante 1 - 0
Thumbnail
Selección Azteca
Marcel recibe amarilla en jugada polémica en el México vs Corea
GOL Seleccion MX (1).jpg
Selección Azteca
¡Golazo de México! Raúl Jiménez definió como los grandes ante Corea del Sur
Minis + Marcador (1).jpg
Selección Azteca
¡Raúl Jiménez avisa! Primera llegada peligrosa ante Corea | México vs Corea
×
×