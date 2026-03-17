Solo bajo este escenario Club América le ganó a Toluca y con un gran resultado

Toluca ha sido un verdadero dolor de cabeza para el Club América en el último tiempo. Si tenemos en cuenta los últimos cinco partidos entre ambos, los dirigidos por André Jardine solamente han podido ganar 1. Los Diablos Rojos cuentan con 3 triunfos y el juego restante finalizó en empate. Sin embargo, los azulcremas han podido cortar la hegemonía escarlata en la Liga BBVA MX Femenil.

Por la Jornada 12 del Clausura 2026, las Águilas lograron derrotar a Toluca por 2-0 en el Estadio Ciudad de los Deportes gracias a los goles de Geyse Ferreira y Kimberly Rodríguez. El combinado azulcrema dominó el encuentro y fue superior a su rival, llevándose un triunfo importante que le permitió asentarse en el top 4 de la tabla general de la Liga BBVA MX Femenil.

Geyse Da Silva celebrates her goal 1-0 of America during the 12th round match between America and Toluca as part of the Liga BBVA MX Femenil, Torneo Clausura 2026 at Ciudad de los Deportes Stadium, on March 16, 2026 in Mexico City, Mexico.|MexSport Agency/MexSport Agency

No obstante, el historial reciente entre ambos equipos en la categoría femenil no es muy distinto al ya mencionado. Sumando el resultado de ayer, América suma 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas ante Toluca en los últimos cinco juegos disputados. De todos modos, el equipo femenil de las Águilas logró cortar con una hegemonía que el conjunto varonil aún no ha podido conseguir.

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El historial reciente entre América y Toluca

Para remontarnos a la victoria más reciente del América hay que ir hasta el 1 de marzo de 2025, cuando ambos equipos se enfrentaron por la Jornada 11 del Clausura 2025, En aquella ocasión, los dirigidos por André Jardine golearon a los de Antonio Mohamed por 3-0 con goles de Álvaro Fidalgo, Alejandro Zendejas y Cristian Borja. Así está el historial de los últimos 5 juegos:

Toluca 2 - 0 América | 8 de noviembre de 2025 | Apertura 2025

América 1 - 3 Toluca | 20 de julio de 2025 | Campeón de Campeones

Toluca 2 - 0 América | 25 de mayo de 2025 | Liguilla Clausura 2025

América 0 - 0 Toluca | 22 de mayo de 2025 | Liguilla Clausura 2025

América 3 - 0 Toluca | 1 de marzo de 2025 | Clausura 2025

|Crédito: Getty Images

¿Cuándo jugarán América y Toluca por el Clausura 2026?

América y Toluca aún no se vieron las caras en el Clausura 2026 y esto sucederá en la Jornada 15. Ambos equipos se enfrentarán, posiblemente, en el reinaugurado Estadio Banorte, el día 18 de abril. Será el primer juego entre ambos en el presente año.

