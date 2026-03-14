Mientras América la pasa mal en el Clausura 2026, Igor Lichnovsky es figura en Turquía

Club América no vivía un torneo con tantos altibajos desde hacía 15 años, cuando la directiva tomó la decisión de poner a todo el plantel transferible, y es que en este Clausura 2026 marcha en noveno lugar a falta de 7 jornadas para que termine el torneo. Mientras que el jugador que dejaron ir, Igor Lichnovsky, es figura en Turquía, pese a que su equipo pelea por no descender.

El chileno la rompió recientemente con el Fatih Karagümrük, que derrotó en casa a uno de los grandes de la Superliga de Turquía, como lo es el Fenerbahçe. El defensa central fue pieza fundamental para que su equipo mantuviera el cero atrás y así llevarse un triunfo importante en la pelea por no descender. Igor dio un guiño a la afición americanista y sorprendió a todos.

El chileno fue pieza clave en la victoria de su equipo ante uno de los grandes de Turquía.|@karagumruk_sk

Lichnovsky no solo contribuyó en la última línea, pues también dio una asistencia para poner el 2-0 definitivo. Estos fueron sus números en la jornada 26 de la Superliga de Turquía:



Ganó 3 de 4 duelos aéreos

Dio 17 de 20 pases precisos

Fue el que más despejes tuvo, con 15.

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Así les va al Club América y a Igor Lichnovsky en sus respectivas ligas

Las Águilas no habían tenido un mal arranque desde hacía más de 50 años, pues durante las primeras 3 jornadas no sumaron puntos ni goles. Pese a que en la reciente jornada derrotaron al Querétaro, han perdido en los partidos importantes.

Actualmente, el conjunto de Coapa se ubica en la novena posición, fuera de puestos de Liguilla, con 14 puntos, producto de 4 partidos ganados, 2 empates y 4 perdidos.

Entretanto, el exjugador del América vive un panorama complicado en Turquía, pues su equipo marcha en último lugar de la tabla general, aunque el triunfo contra uno de los mejores clubes del futbol turco le dio un respiro. Actualmente, está a solo 5 puntos de distancia de salir de problemas de descenso.