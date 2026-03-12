Ring Royale: así puedes ver en línea y GRATIS las peleas este domingo 15 de marzo

El espectáculo, la polémica y el deporte se preparan para chocar en México. Este domingo 15 de marzo, la Arena Monterrey se convertirá en el escenario principal de todas las peleas del Ring Royale, un proyecto impulsado por Poncho de Nigris que apunta a convertirse en uno de los eventos más vistos en plataformas digitales y GRATIS.

Mientras Alfredo Adame tuvo un gran entrenamiento para enfrentar a Carlos Trejo, hay muchas peleas interesantes en la llamada “Sultana del Norte”. Este show se podrá disfrutar desde casa, para ver una mezcla de boxeo, batallas de rap, personalidades famosas y mucho más. Se puede ver gratis en YouTube, TikTok y Twitch.

El precio de los boletos para la pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo|Crédito: Ring Royale / X

Cómo ver Ring Royale en vivo y GRATIS

A diferencia de otros espectáculos de boxeo protagonizados por celebridades, que suelen transmitirse bajo el sistema de pago por evento (PPV), los organizadores de Ring Royale decidieron que la transmisión esté disponible de manera abierta.

El público podrá seguir las peleas totalmente gratis mediante las cuentas oficiales en redes sociales. La transmisión comenzará a las 18:00 horas (tiempo del centro de México) y estará disponible en YouTube, Twitch y TikTok, todas bajo el usuario @ringroyalefights. Recomiendan ser puntuales para no perderse la ceremonia inaugural.

|Instagram @ringroyalefights

Peleas confirmadas para Ring Royale 2026

La cartelera del evento reúne enfrentamientos llamativos entre figuras del entretenimiento, influencers y deportistas. Entre los combates más esperados destacan:

Alfredo Adame vs. Carlos Trejo — promocionada como “la pelea del siglo”

Karely Ruiz vs. Marcela Mistral — duelo entre dos figuras populares de redes sociales

Aldo de Nigris vs. Nicola Porcella — choque entre participantes de reality shows

Alberto del Río “El Patrón” vs. Chuy Almada — experiencia contra resistencia

Abelito vs. Bull Terrie

Boxeo en parejas: La Kyliezz y Georgiana vs. Alexis Mvgler y Velvetine

Batallas de freestyle en el evento

El show no se limitará al boxeo. Los seguidores del freestyle o batallas de rap también tendrán su espacio con enfrentamientos de rimas que prometen elevar la intensidad del espectáculo:

Aczino vs. Azuky

RC vs. Ghetto Living

Por qué Ring Royale está generando tanto ruido

Las peleas entre influencers y celebridades se han vuelto una tendencia mundial en los últimos años, y este evento busca aprovechar ese fenómeno. Se combinan las figuras polémicas y las estrellas de internet para darse golpes en el Ring Royale. Será este domingo 15 de marzo a las 6:00 PM (CDMX).

