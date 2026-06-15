España vs Cabo Verde: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY lunes 15 de junio, partido del Grupo H de la Copa Mundial de la FIFA 2026: marcador online

Llegó el turno de una de las grandes favoritas al título. La Selección de España hará su esperado debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 cuando enfrente a Cabo Verde en actividad del Grupo H, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en Estados Unidos.

La selección dirigida por Luis de la Fuente aterriza en el torneo con enorme expectativa tras conquistar la Euro 2024 y consolidarse como uno de los equipos más sólidos del mundo. Con figuras como Rodri, Pedri y Lamine Yamal, La Roja buscará arrancar con autoridad este certamen veraniego.

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Del otro lado estará una de las historias más especiales y coloridas del torneo. Cabo Verde disputará su primera Copa del Mundo y llega con confianza tras una preparación muy positiva, incluyendo goleadas ante Serbia y Bermudas.

En el papel, España parte como amplia favorita, pero los debuts mundialistas suelen esconder sorpresas a veces inimaginables.

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