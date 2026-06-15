¿Quién es Vozinha, el HÉROE de Cabo Verde? Esta es la historia del portero que frustró a España

En el fútbol, a veces el guion más inesperado lo escribe un hombre bajo los tres postes. Este lunes, en el marco de la Copa del Mundo 2026, el Atlanta Stadium fue testigo de una de las sorpresas más vibrantes del torneo: el empate 0-0 entre España y Cabo Verde. Pero más allá del resultado, el nombre que hoy retumba en los titulares es el de Josimar Dias, mejor conocido mundialmente como Vozinha.

El guardameta caboverdiano no solo fue el jugador del partido; fue el muro infranqueable que desesperó a la delantera española y mantuvo viva la esperanza de una nación entera en su debut mundialista.

De Mindelo a la gloria mundial

Vozinha, nacido el 3 de junio de 1986 en Mindelo, Cabo Verde, ha forjado una carrera de resiliencia y trabajo constante. Lejos de las grandes vitrinas europeas, el arquero ha sabido ganarse el respeto del continente africano y de todos aquellos que siguen de cerca el fútbol de selecciones.

Su trayectoria, marcada por pasos en clubes de ligas como la de Chipre, Kazajistán y Sudáfrica, le ha dotado de una madurez competitiva que quedó reflejada esta tarde. Con 40 años de edad, Vozinha demostró que la jerarquía y la colocación son, muchas veces, más importantes que la potencia física.

Un resultado histórico

Para Cabo Verde, este empate se siente como una victoria. Es el punto más alto en la historia de su selección nacional en un Mundial y, sin duda, un debut que nadie olvidará.

Mientras España se cuestiona qué faltó para concretar sus oportunidades, Vozinha se consagra como el rostro del esfuerzo colectivo. El "Héroe de Cabo Verde" ha dejado claro que, en el Mundial, las distancias entre potencias y selecciones emergentes se acortan cada vez que un portero decide no dejar pasar ni una sola pelota.

¿Qué sigue para Cabo Verde?

Tras esta actuación magistral, todas las miradas estarán puestas en la segunda jornada del Grupo H, donde el equipo de Vozinha buscará demostrar ante Uruguay que lo de hoy no fue suerte, sino la confirmación de que están listos para competir al más alto nivel.

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