Estados Unidos tiene equipo completo para encarar la Ryder Cup

Quedó definido el equipo con que los Estados Unidos buscarán refrendar el título de Ryder Cup obtenido sobre Europa hace dos años en Wisconsin. Ahora el icónico torneo se trasladará al Marco Simone Golf & Country Club, en Roma, Italia. Se jugará del viernes 29 de septiembre al domingo 1 de octubre.

Seis golfistas ya habían asegurado su puesto en el equipo americano gracias a buenas actuaciones durante la temporada. Tanto Scottie Scheffler como Brian Harman y Wyndham Clark, todos ellos campeones de major, tenían su lugar asegurado junto a Patrick Cantlay, Max Homa y Xander Schauffele.

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Las selecciones del capitán Zach Johnson terminaron por redondear un equipo repleto de talento golfístico, sin embargo, algunas decisiones levantaron cierta polémica. A pesar de no haber jugado los Playoffs de la FedEx Cup tras una decepcionante campaña, Justin Thomas defenderá los colores de su nación en el país de la bota.

Zach Johnson explica la decisión de nombrar a Justin Thomas al equipo

"Simplemente no dejas a JT en su casa", fue la justificación que ofreció Johnson ante la polémica selección de Thomas. Algunos esperaban que hombres como Keegan Bradley, dos veces ganador en el Tour este año, y Cameron Young se sumaran al conjunto americano pero el capitán no los nombró.

Los otros golfistas que harán el viaje a Italia son Brooks Koepka, miembro del LIV Tour, Collin Morikawa, Jordan Spieth, Sam Burns y Rickie Fowler. Éste último ganó el Rocket Mortgage Classic a inicios de julio, su primera victoria desde 2019. Por su parte, Koepka es el único representante estadounidense perteneciente al tour rival.

Estados Unidos y Europa se enfrentarán en la edición número 44 de la Ryder Cup. Los del viejo continente han ganado cuatro de las pasadas seis citas, los americanos no triunfan en territorio ajeno desde 1993. El cuadro europeo quedará definido el lunes 4 de septiembre.

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