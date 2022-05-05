El Madrid nunca se rinde y llegó a la final de forma mágica: Valdano

El Real Madrid una vez más demostró y confirmó que es el “Rey de la Champions”, como se le denominó desde que comenzó la fase de eliminación directa en la UEFA Champions League, y esta ocasión ante el Manchester City no fue distinto, pues consumó una remontada épica y momumental para sellar su boleto a la final de París ante el Liverpool de Inglaterra.

“Al Santiago Bernabéu le faltaba la forma de un corazón, por qué a base de latir transmitió una energía descomunal a un equipo que parecía perdido, había dado prácticamente por terminado el partido, pero la leyenda dice que el Madrid nunca se rinde y a partir de ahí comenzaron ocurrir cosas que parecen imposibles y se metió a la final de forma mágica”, así analizó el encuentro Jorge Valdano, especialista de Azteca Deportes desde la cancha del Estadio Santiago Bernabéu.

¿Cuándo es la final de la Champions League entre Liverpool vs Real Madrid?

La final de la Champions será el sábado 28 de mayo a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, el partido se jugará en el Stade de France y decidirá al campeón de Europa, ya sea el Real Madrid o el Liverpool.

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