Lo que aprendimos del triunfo de Real Madrid ante el Chelsea

El Real Madrid vence al Chelsea y pone un pie en las semifinales de la Champions League, no tanto por el marcador sino porque sobre la cancha dejó en evidencia que su futbol y sus jugadores están en un nivel que hoy parece inalcanzable para unos Blues que desesperaron. Esto es lo que aprendimos del triunfo merengue.

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Palomita para Carlo Ancelotti

En medio de los rumores que cuestionan si Carlo Ancelotti seguirá en el Real Madrid la siguiente temporada, y los deseos verbales del estratega de cumplir con su contrato que lo liga al club hasta 2024, resultados como el de hoy respaldan al italiano.

Hasta antes de este partido el timonel tenía una única duda: el medio campo. Decidió colocar a Valverde con cierta libertad en el centro y a Camavinga por izquierda, y le funcionó. Ambos mostraron mucha movilidad y beneficiaron la presión del equipo en bloque, que también aguantaron Kroos y Modric, como si tuvieran 25 años.

El Real Madrid no goleó por falta de contundencia, pero Ancelotti, quien busca su segunda Champions con el club blanco, dio cátedra de cómo se debe plantear una eliminatoria de la Copa de Europa.

El Chelsea quedó a deber

El Chelsea encontró algunas ventanas tempraneras, pero enseguida el Real Madrid cerró espacios, se hizo con la pelota, asfixiando a los ingleses con una presión alta que metió atrás al rival, y este no supo reaccionar.

Al 20', en una de tantas recuperaciones en campo rival, Dani Carvajal envió un pase flotado y preciso a Vinicius, quien definió al lado izquierdo del arquero, quien atajó con los dedos. Sin embargo, ahí estaba Karim Benzema para empujar la pelota y abrir el tablero.

Después de eso, el Chelsea generó poco y nada, limitado a las transiciones y alguna genialidad. Ni una ni otra pesaron en su favor, a excepción de un par de jugadas en las que Courtois estuvo atento para evitar el gol, pero el equipo inglés fue esporádico y al paso del tiempo se desesperó.

Ben Chilwell fue expulsado al 59' por evitar que Rodrygo se fuera mano a mano frente al arquero. El último clavo que sentenció el duelo de ida.

El Real Madrid es mucho equipo (en la Champions)

El Madrid puede dejar escapar puntos importantes en la liga española. Al grado de ya ni siquiera pelear por ella. Pero en la Champions el equipo es otro. Domina a placer, sobre todo en el Santiago Bernabéu y da constantes golpes de autoridad que subrayan su fortaleza a nivel europeo.

El nivel de los jugadores, e incluso del técnico, aunado al peso que tienen las gradas en una eliminatoria de Champions, parecen funcionar de forma alterna a lo que ocurre en el resto de la temporada.

El Real Madrid es un equipo de Champions, tiene media contraseña para las semifinales, y solo una catástrofe en Stamford Bridge le puede quitar la posibilidad de estar entre los cuatro mejores de Europa.