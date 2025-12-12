Perdió el título, pero ganó mucho dinero; estos millones obtuvo Max Verstappen en 2025

La temporada 2025 de la Fórmula 1 ha sido una de las más espectaculares y dramáticas de los últimos años, pues se definió hasta la última carrera en el GP de Abu Dhabi luego de que Lando Norris venciera por solo 2 puntos de diferencia al piloto de Red Bull, Max Verstappen.

VIDEO | Antonio Pérez, padre de Checo Pérez, analiza el momento de su hijo en Fórmula Uno

Con ello, Max Verstappen se mantuvo con cuatro títulos en su historia y sin la posibilidad de sumar uno más luego de una temporada de altibajos para su escudería. Pese a ello, vale decir que fue el neerlandés quien más dinero generó a lo largo del 2025 gracias a su relación con la F1.

¿Cuánto dinero ganó Max Verstappen en 2025 pese a perder el título de la F1?

De acuerdo con información de El Heraldo Deportes, la combinación de su sueldo en Red Bull, así como los acuerdos comerciales que tiene relacionados a la F1 y los bonos por rendimiento hacen de Max Verstappen el piloto que más dinero generó a lo largo de este 2025.

Te puede interesar: Estos son los números del Plátano Alvarado, posible fichaje de Cruz Azul

Te puede interesar: ¿Cuándo, dónde y a qué hora ver la última lucha de John Cena en WWE?

Y es que, en este periodo de tiempo, Verstappen habría sumado un total de 76 millones de dólares, superando así al actual campeón de la Fórmula 1, Lando Norris, con 57.5 millones de dólares. De hecho, entre los dos estaría Lewis Hamilton, piloto de Ferrari que habría alcanzado alrededor de 70.5 millones de dólares.

En el cuarto lugar estaría Oscar Piastri, de McLaren, con 37.5 millones de dólares, mientras que el Top 5 lo cerraría Charles Leclerc, también de Ferrari, con 30 millones de dólares. En este apartado le siguen el español Fernando Alonso y el británico George Russell con 26.5 y 13.5 millones de dólares, respectivamente hablando.

¿Max Verstappen vuelve a ser favorito para ganar la F1 2026?

Después de quedarse a 2 puntos de diferencia de Lando Norris cuando el británico tenía más de 100 puntos sobre él a mitad de temporada , vale decir que, con las modificaciones correspondientes, Max Verstappen sería nuevamente uno de los favoritos para obtener el campeonato de pilotos de la F1 para el 2026.

