El castigo que debe enfrentar Andrade para regresar a WWE

La situación legal de Andrade ‘El Ídolo’ ha encendido las alarmas en la industria de la lucha libre, luego de que la WWE reclamara un supuesto incumplimiento contractual. Este es el castigo que debe enfrentar.

María Agustina Leiva - Marktube
Otros Deportes
Manuel Andrade 'El Ídolo' está en el centro de la polémica por haber encendido las alarmas en la industria de la lucha libre. La WWE reclamó un supuesto incumplimiento contractual tras su sorpresiva aparición en AEW apenas semanas después de su liberación.

Jorge Ascanio: La Mentalidad que Forja Campeones | Alma de Campeón

El luchador duranguense abandonó oficialmente la WWE el 13 de septiembre y reapareció en Dynamite el 1 de octubre. Este movimiento violó una cláusula de no competencia estipulada por la compañía. Esto fue lo que dijo el deportista de 36 años en el programa Deportv de TV Azteca.

¿Qué pasó con Andrade 'El Ídolo' y cuál fue el castigo que impuso la WWE?

Según 'El Ídolo', la disputa está directamente relacionada con un acuerdo legal mal gestionado por su abogado. Esta situación mantiene temporalmente inactiva a la estrella de la lucha libre .

El origen del conflicto radica en una cláusula de 90 días (que posteriormente se reveló como una de 12 meses) que le impedía competir en cualquier otra empresa tras su salida de WWE. Andrade explicó que, debido a que su abogado también representaba a su exesposa, Charlotte Flair, no pudo continuar con su asesoría legal y no advirtió la restricción contenida en su contrato.

Al reaparecer en AEW, la WWE habría considerado que el luchador incumplió la cláusula, frenando su capacidad de trabajar en Estados Unidos y otros territorios. "No puedo trabajar a nivel mundial", declaró. Aunque el caso podría irse a juicio, ambas partes buscan una solución que no implique un proceso largo.

¿Cuál es el futuro inmediato de Andrade en medio de la negociación y su castigo aplicado por la WWE?

Mientras continúa la negociación, Andrade reconoce que su carrera sigue siendo atractiva para distintas promociones internacionales. Asegura tener varias propuestas sobre la mesa, aunque legalmente no puede firmar ninguna hasta resolver su situación con WWE.

La estrella de la lucha libre agradeció a la empresa de Vince McMahon por las oportunidades recibidas en el pasado, manteniendo la posibilidad de un eventual regreso. "He trabajado en muchas empresas y he salido de la mejor manera. Hoy se vino este problema, pero estoy agradecido con WWE porque uno nunca sabe qué va a pasar en el futuro", comentó.

A pesar del conflicto, señaló que su retorno a los cuadriláteros está cada vez más cerca. Pero lo cierto es que el desenlace depende de las negociaciones que definirán si puede volver a competir sin restricciones.

