André Jardine contó algo sobre los jugadores de Club América que pocos creían

Así como un futbolista juega poco pero pide a gritos más minutos en Club América tras ser figura ante Toluca, lo cierto es que muchas cosas han cambiado luego de la Jornada 15 puertas adentro en el Nido de Coapa. Pues André Jardine contó algo sobre los jugadores que pocos creían que se fuera a dar. Está claro que es un punto de inflexión para lo que viene en el Clausura 2026.

Justamente el equipo quiere disputar los cuartos de final a como dé lugar y la IA ya predijo cuál será el rival de Club América en la Liguilla del Clausura 2026. Al margen de todo eso, el director técnico brasileño habló luego de la victoria contra los Diablos Rojos y reveló que sintió un apoyo muy grande de sus futbolistas. La plantilla respalda completamente al DT.

André Jardine se refiere al futuro del América|Azteca Deportes

Esto dijo André Jardine sobre los jugadores del Club América

“Vi un equipo con alma, de las cosas que un entrenador quiere ver. A veces hay que cerrar un partido así, se defendieron con todo”, comenzó diciendo en relación con el encuentro que las Águilas se llevaron frente a un rival muy difícil, tal como el bicampeón de la Liga BBVA MX. Pero lo más importante es lo que aseguró sobre el respaldo que le dieron.

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“Gracias por el respaldo, saben que la presión al entrenador en estos momentos siempre es muy grande, pero me siento arropado por este equipo y sé que van a dar la vida por mí. Muchas gracias, apenas empezamos algo importante. Sabemos la fuerza que tiene el América”, finalizó el entrenador americanista mientras se abrazaba a la plantilla.

EL COLOR. Partido a partido, dejarse el alma en la cancha. 🦅



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Los partidos que le quedan al Club América en el Clausura 2026

André Jardine sabe que las cosas no son tan sencillas, pues pelea por uno de los 3 lugares que quedan para clasificar a la Liguilla del Clausura 2026. Las últimas dos jornadas el equipo de Coapa deberá enfrentar al Club León en condición de visitante y luego recibirá a Atlas como local.

Está claro que los jugadores demostraron que apoyan a André Jardine. De hecho, hasta hubo algunos futbolistas que postearon imágenes en sus redes sociales junto al DT brasileño.