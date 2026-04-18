ÚLTIMA HORA: Rayados de Monterrey ficharía a ex del Barcelona para el Apertura 2026

Rayados de Monterrey tiene un torneo para el olvido, ya que de momento está fuera de puestos de Liguilla y tendría serios problemas dentro del vestidor. Prueba de ello es que Sergio Canales no haya entrenado con el cuadro titular durante la semana y haya sido banca en el duelo pasado. Por lo anterior, los altos mandos ficharían a un ex del Barcelona para el Apertura 2026.

De acuerdo con el medio Claro Sports, el conjunto regio tiene en la mira a Ramón Planes como su próximo presidente deportivo, en lugar de Tato Noriega, quien podría salir del club al culminar el Clausura 2026. Actualmente, este puesto es uno de los más codiciados, ya que el nombre de un exdirectivo de Cruz Azul también está en la mesa para ocupar dicho cargo.

Ramón Planes interesa a Rayados para ocupar el puesto de presidente deportivo.|Fabrizio Romano

El español es director deportivo del Al-Ittihad en la Liga de Arabia Saudita desde enero de 2024, por lo que podría resultar complicado que Monterrey logre convencerlo de tomar el proyecto en la Liga BBVA MX al tener contrato vigente.

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La trayectoria de Ramón Planes, directivo que quiere Rayados

Planes inició su carrera en los banquillos de varios clubes de España, como lo fueron el Espanyol de Barcelona y Rayo Vallecano, así como el Tottenham en la Premier League al figurar como secretario técnico.

La carrera del español dio un giro de 360 grados en 2018, cuando llegó al Barcelona como asesor, y no fue hasta 2 años más tarde que tomó el cargo de secretario técnico en sustitución de Éric Abidal.

El director deportivo hizo un buen trabajo en el club blaugrana, por lo que en verano de 2022 se marchó al Getafe y un año después al Real Betis, donde llamó la atención del club de la Liga de Arabia Saudita, con el que ya conquistó un título de la mano de Karim Benzema.

Será hasta concluir el Clausura 2026 que los altos mandos de Rayados tomen una decisión: darle las gracias al Tato Noriega y buscar un nuevo presidente deportivo que encabece un nuevo proyecto o continuar con el exfutbolista mexicano.