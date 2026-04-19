Ni Almeyda lo consiguió: El histórico logro de Gabriel Milito en su primera temporada en Chivas

Chivas fue una aplanadora y no tuvo piedad a la hora de golear a Puebla. El equipo de Gabriel Milito se despachó con una contundente goleada por 5-0 en el Estadio Akron y mantiene el liderato del Clausura 2026. Con este resultado, el conjunto rojiblanco batió una marca que nunca se había conseguido en sus 118 años de historia y coloca al entrenador argentino entre los más destacados de la institución.

Tras la victoria contra La Franja, Chivas firmó su mejor fase regular en la historia de los torneos cortos (a partir de 1996). Obtuvo la mayor cantidad de victorias con 11 y también igualó su mejor marca en cuanto a cantidad de puntos obtenidos con 34. A pesar de no haber ganado ningún solo título, el equipo de Milito ya entra en la historia grande del Guadalajara en su primera temporada.

Chivas golea a Puebla y firma su mejor temporada en fase regular|Chivas de Guadalajara

Este logro es único, ya que ni siquiera los mejores entrenadores de la institución rojiblanca como Matías Almeyda, consiguieron algo igual. Cabe destacar que aún restan dos jornadas de la Liga BBVA MX, por lo que las Chivas de Milito podrían seguir estirando dicha ventaja y colocarse como el mejor equipo de su historia en los torneos cortos. En caso de ganar ambos cotejos, alcanzaría la línea de los 40 puntos.

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Lo que le queda a Chivas en el Clausura 2026

En estos momentos, el Rebaño se ubica en la primera posición de la tabla general del Clausura 2026 con 34 unidades. Su próximo partido será el miércoles 22 de abril cuando deba visitar Aguascalientes para enfrentar a Necaxa, conjunto que viene de empatar contra Tigres en condición de local en la Jornada 15.

Por último, los de Guadalajara cerrarán la primera fase de la Liga BBVA MX ante Xolos de Tijuana el día sábado 25 de abril. Dicho encuentro se llevará a cabo en el Estadio Akron y será el paso anterior a los Cuartos de Final del Clausura 2026. A priori, el equipo de Milito parte como favorito en ambos partidos.

Chivas deberá afrontar una Liguilla sin sus estrellas

Lo cierto es que Chivas será uno de los principales contendientes al título durante la Liguilla. Sin embargo, deberá afrontar la última etapa del Clausura 2026 sin varias de sus principales figuras. Esto se debe a que, a partir del 6 de mayo, los jugadores que sean citados por Javier Aguirre a la Selección Mexicana deberán abandonar la concentración con sus respectivos clubes.

Jugadores como Armando González, Brian Gutiérrez, Raúl Rangel, Richard Ledezma y Roberto Alvarado tiene altas probabilidades de disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026 con México. Por este motivo, Milito tendrá que hacer un trabajo inmenso durante la Liguilla para poder hacer funcionar a Chivas sin sus principales figuras.

