André Jardine comenzará a dirigir a este máximo goleador en Shabab Al-Ahli Dubai

Apenas un par de semanas después de poner fin a su ciclo dorado en la Liga BBVA MX, André Jardine ya tiene un nuevo equipo. Este miércoles 17 de junio se oficializó su contratación con el Shabab Al Ahli Dubai FC, uno de los clubes más poderosos y exigentes de los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Y allí dirigirá a un máximo goleador.

Mientras André Jardine dejó a las Águilas y Guillermo Almada ya busca refuerzos en el América, muchos se preguntan acerca del nuevo equipo en el que estará el entrenador tricampeón y con qué elementos cuenta allí. Entre los jugadores más destacados aparece nada menos que Yuri César, un futbolista nacido en Brasil pero naturalizado por los EAU.

OFICIAL: André Jardine firma con un club MENOS ganador que el América|MEXSPORT

El jugador con más goles que dirigirá André Jardine en los Emiratos Árabes Unidos

Yuri César tiene 26 años, juega como extremo izquierdo y ha sido el goleador del Shabab Al Ahli Dubai FC en la temporada 2025-26, con 15 goles en 37 partidos jugados. Además, también colaboró con 4 asistencias para su equipo. Nacido en el año 2,000 en Volta Redonda, Brasil, pero nacionalizado por EAU, el punta será clave para Jardine.

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Los detalles del acuerdo entre André Jardine y Shabab Al Ahli Dubai FC

La directiva de la escuadra de Dubái no tardó en mover sus fichas tras la salida del portugués Paulo Sousa y apostó fuertemente por el perfil del sudamericano. Las claves del fichaje de Jardine incluyen un acuerdo inicial que abarca la temporada 2026-2027, con opciones de extensión condicionadas al cumplimiento de objetivos.

Otro de los factores importantes para Jardine es que el Shabab Al Ahli cuenta con 11 futbolistas brasileños en su plantilla, un factor determinante que agilizará la adaptación táctica y la comunicación con el nuevo timonel. El equipo viene de ser subcampeón y ahora buscan ganar la UAE Pro League.

André Jardine llega tras un paso espectacular por Club América

Jardine llega a EAU precedido por una de las eras más dominantes en la Liga BBVA MX, dejando una vara sumamente alta para Guillermo Almada y compañía. Para muchos ha sido el entrenador más exitoso de la historia azulcrema.

Con Jardine como estratega, América consiguió 3 títulos de liga (Apertura 2023, Clausura 2024, Apertura 2024), siendo el primer tricampeón en torneos cortos. Además consiguió el Campeón de Campeones 2024, la Supercopa de la Liga MX 2024 y el Campeones Cup 2024.

