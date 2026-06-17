OFICIAL: André Jardine firma con un club MENOS ganador que el América

Tras cerrar una etapa dorada que quedará grabada para siempre en los libros de historia del futbol mexicano, el estratega brasileño André Jardine ha encontrado un nuevo destino para continuar su carrera profesional. El técnico, artífice del primer tricampeonato en la historia de los torneos cortos de la Liga MX con el Club América, ha sido presentado oficialmente como el nuevo timonel del Shabab Al Ahli FC en los Emiratos Árabes Unidos.

Un legado imborrable en Coapa

La salida de Jardine del conjunto azulcrema, formalizada el pasado 3 de junio de 2026, marcó el final de tres años de gestión sumamente exitosos. Durante su paso por el banquillo del América, el entrenador brasileño conquistó seis títulos: tres campeonatos de liga, un Campeón de Campeones, una Supercopa de la Liga MX y una Campeones Cup. Su capacidad para imprimir un estilo de juego dominante y su efectividad en momentos críticos le permitieron convertirse, por méritos propios, en el técnico más ganador en la historia de la institución.

El reto en el Shabab Al Ahli

El Shabab Al Ahli, uno de los clubes más prestigiosos y laureados de Dubái, ha apostado por Jardine con el objetivo de elevar el nivel competitivo del equipo tanto en la UAE Pro League como en la próxima AFC Champions League Elite. La directiva emiratí, tras finalizar la última campaña en la segunda posición general, busca en el brasileño la consistencia y la ambición que demostró en México para consolidar al club en lo más alto del futbol asiático.

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