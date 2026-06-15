Estuvo 3 años en Chivas y hoy llega como refuerzo de lujo al Club América

Se confirmó el traspaso al clásico rival. Durante 3 años formó parte de Chivas de Guadalajara y ahora tendrá la oportunidad de lucir los colores del Club América —con nuevo portero—. La noticia sorprendió por los equipos involucrados y porque se trata de un movimiento que conecta a dos de los equipos más importantes de México.

El protagonista es Benny César Ferreyra Juallek. El entrenador morelense fue anunciado como nuevo auxiliar técnico de la categoría Sub-19 de las Águilas de Coapa, poniendo fin a una etapa de más de tres años dentro de la estructura del Rebaño Sagrado. Mientras tanto, América busca refuerzos.

Benny Ferreyra llega al Club América tras su etapa en Chivas de Guadalajara

Ferreyra reconoció sentirse afortunado por encontrar una nueva oportunidad tan rápido después de salir de Chivas. Además, destacó la importancia de incorporarse a una institución con la historia y los títulos del conjunto azulcrema.

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“La verdad, estoy muy contento, no es fácil salir de un club y encontrar otro así de rápido, me siento muy afortunado de salir de Chivas y llegar a otro grande, al más ganador, como lo es el América, soy un bendecido”, señaló en diálogo con La Unión de Morelos.

|Club América

El nuevo rol que tendrá Benny Ferreyra Juallek dentro de Coapa

Benny Ferreyra trabajará como auxiliar técnico de Patricio Treviño en la categoría Sub-19. De acuerdo con la información publicada, desde esta semana ya se encuentra en las instalaciones de Coapa preparando los detalles para el Apertura 2026.

Su llegada se produce después de una trayectoria destacada en fuerzas básicas. Durante su estancia en Guadalajara formó parte de distintos proyectos juveniles y fue campeón del Clausura 2024 en la categoría Sub-16, además de colaborar con el equipo Sub-17.

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Una carrera construida en el desarrollo de jóvenes futbolistas

Antes de su paso por Chivas, el estratega acumuló experiencia en diferentes clubes. Trabajó con Mazorqueros en la Segunda División y dirigió al Mazatlán Sub-18, logrando entrar a la Liguilla por primera vez en su historia.

También formó parte de proyectos en Atlético San Luis y Querétaro. Ahora buscará aportar esa experiencia al Club América en la formación de las próximas promesas en el Nido de Coapa.

