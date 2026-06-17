Por qué Luca Zidane juega con Argelia si su papá Zinedine es de Francia

Mientras Argelia se enfrentaba a la selección de Argentina, muchos aficionados se llevaron la sorpresa de ver en la alineación inicial del equipo africano a “Zidane”. Inmediatamente surgió la pregunta sobre qué parentesco tiene Luca Zidane con Zinedine. Se trata de su hijo pero casi nadie sabe por qué está jugando para Argelia si su padre representaba a Francia.

A pesar de haber recibido dos golazos de Leo Messi en el debut de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Luca Zidane está representando a Argelia con mucho orgullo. La curiosidad es que nació en Marsella en 1998 (sí, cuando Zinedine fue campeón del Mundo) y residió en Madrid la mayor parte de su vida. Sin embargo, representa a Argelia.

Sus abuelos, la razón por la que Luca Zidane juega en Argelia y no en Francia como Zinedine

A pesar de que Zinedine fue campeón del mundo con Francia y se convirtió en ídolo en el Real Madrid de España, Luca eligió no representar ni a la selección francesa ni a la española. En cambio, el hijo del crack madridista representa a Argelia gracias a sus abuelos paternos.

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Tras luego de apenas un mes de haber sido considerado elegible para Argelia, el combinado africano lo citó al ver su gran nivel que tuvo en el Granada de España. A pesar de haber jugado hasta la Sub-17 en Francia, luego pasó a la selección africana.

Los números de Lionel Messi tras marcarle el primer gol a Luca Zidane

De acuerdo a los datos de BeSoccer, sitio especializado en estadísticas, estos son los números de Lionel Messi en la Selección Argentina:

Partidos jugados: 200

Encuentros como titular: 179

Goles convertidos: 118

Asistencias aportadas: 61

Títulos: 4 mayores (Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022™, Copa América 2021, Copa América 2024, Finalissima 2022), 1 Medalla de Oro en Juegos Olímpicos y 1 Mundial Sub-20.

Estos son los números de Luca Zidane en Argelia antes de jugar con Argentina

Partidos jugados: 8

Goles recibidos: 4

Porterías a cero: 5

TV Azteca transmite 32 partidos EN VIVO y GRATIS

A través de su señal de televisión, junto con el sitio web de Azteca Deportes y la app oficial, TV Azteca transmite los mejores 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, y se incluye este duelo de Argentina con Argelia.