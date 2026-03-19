André Jardine fue durísimo contra sus jugadores de Club América: “ninguno feliz”

Luego de una eliminatoria muy compleja, Club América avanzó a los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup 2026 con un global de 2-1 frente a Philadelphia Union. Sin embargo, el nivel de juego del equipo, y sobre todo el segundo tiempo, provocó el enojo de André Jardine –cuyo sueldo es más bajo que el de Antonio Mohamed– y las críticas hacia sus dirigidos.

El entrenador de las Águilas aseguró que no hay ninguno de sus jugadores que esté feliz por el resultado de este miércoles en la Concachampions, que le trajo más dudas que certezas a los de Coapa, puesto que terminaron muy preocupados y a solo un gol de ser eliminados de la competencia. América –que tiene a un exjugador fracasando en el exterior– debe mejorar.

Las fuertes declaraciones de André Jardine tras el empate de Club América

“Hay realmente poco para celebrar más allá del pase a Cuartos de Final que es el objetivo principal y es muy importante, pero… hay que dividir el partido en dos partes: el primer tiempo que generamos para ganar el duelo, con eficiencia en ataque y remates claros, pero pecamos de pensar que el gol iba a llegar en cualquier momento”, comenzó diciendo el DT.

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Luego, fue contundente sobre la otra parte del encuentro: “En el segundo tiempo, con el rival que no tenía mucho que perder y el partido puede llegar a esta instancia con un gol que los puso dentro del partido, nos puso tensos, nerviosos. En el vestidor fui duro con los jugadores y no hay ninguno que esté 100% feliz con la actuación de hoy”.

El plan maestro de André Jardine para la Jornada 2|Crédito: @ClubAmerica / X

Un partido sencillo terminó siendo una pesadilla para Club América

Las Águilas de Coapa sufrieron debido a que iban ganando el partido 1-0 (2-0 el global de la serie) pero en la segunda mitad llegó el empate de Philadelphia. De esa manera, un solo gol más de los estadounidenses habría dejado afuera a los de Jardine debido al gol de visitante.

Curiosamente por la vía del gol de visitante fue eliminado el Inter Miami de Lionel Messi ante Nashville, por lo que finalmente este último será el rival de América en la próxima ronda de la Concachampions 2026.

