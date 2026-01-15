André Jardine está harto de perder y planea hacer este movimiento en el Club América

Club América perdió 0-2 ante Atlético San Luis y acumula dos jornadas sin ganar en el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Además, si se cuentan los partidos anteriores, la crisis de malos resultados crece aún más. En ese contexto, André Jardine ya avisó que quiere hacer un movimiento en las Águilas para dejar de perder.

Mientras que suena un ex Tigres y Toluca para América , el entrenador brasileño confesó en conferencia de prensa que siente que a su plantilla le falta un movimiento más y que se debe tener paciencia para que se dé el fichaje que tanto esperan. Todo indica que las Águilas buscan a un extranjero, por lo que también deben liberar una plaza de No Formado en México (NFM).

“Ya hablamos. Tengo clara la sensación de que nos falta un movimiento (en el mercado)”, confesó Jardine. Además, el entrenador sostuvo: “Dentro del club sabemos que hay que tener un poco de paciencia, no es simple, debe haber una salida siendo extranjero. No está cerrado, hay opciones, no es buen momento para hablar, podría sonar a excusa, debemos de ser críticos”.

André Jardine explicó la derrota de América ante Atlético San Luis

“Hay que contextualizar, jugar con uno menos desde los primeros minutos, en todos los lados, cualquier equipo es capaz de complicarte, más un equipo bien trabajado”, explicó. Además, aseguró: “Sería injusto un análisis en este momento, hay que aguardar un poco más para ver un análisis”.

Los últimos resultados de Club América en todas las competencias

Toluca 2-0 América (Jornada 17, Apertura 2025)

LA Galaxy 2-2 América (amistoso)

Rayados de Monterrey 2-0 América (Cuartos de final ida, Liguilla Apertura 2025)

Club América 2-1 (2-3 global) Rayados de Monterrey (Cuartos de final vuelta, Liguilla Apertura 2025)

Xolos de Tijuana 0-0 Club América (Jornada 1, Clausura 2026)

Club América 0-2 Atlético San Luis (Jornada 2, Clausura 2026)

De esta manera, América ganó apenas uno de los últimos 6 partidos disputados y, para colmo, no sirvió para nada, puesto que tuvo sabor a derrota por costarle la eliminación. Aunque le ganó a Rayados de Monterrey en la vuelta de los cuartos de final de la última Liguilla, el global 2-3 hizo que parezca una derrota más en estos últimos seis encuentros que disputó el equipo.

