Ex Tigres y Toluca en la mira de Club América: en Sudamérica todos lo admiran

El Club América parece no abandonar el mercado de fichajes y estaría en busca de un último refuerzo que aumente considerablemente la calidad de su plantilla. A pesar de la llegada de Rodrigo Dourado , el equipo aún no ha mostrado signos de mejoría en este inicio del Clausura 2026 y André Jardine sabe que aún falta una pieza dentro de su rompecabezas para poder soñar con el título de la Liga BBVA MX.

El ex Toluca y Tigres que América buscaría fichar para el Clausura 2026

Según diversos reportes, la directiva del América habría puesto el ojo en Leo Fernández, mediapunta uruguayo que ya tuvo un paso por el futbol mexicano, habiendo jugado para Toluca y Tigres. Siendo uno de los futbolistas más valiosos de Sudamérica, el elemento que pertenece a Peñarol sería del gusto del cuerpo técnico y, con 27 años de edad, creen que aún puede rendir a su máximo nivel.

Leo Fernández es el ex Tigres y Toluca que América busca|Crédito: Ovación

Cabe destacar que el mediocampista ofensivo se encuentra jugando en el futbol uruguayo desde el año 2024, habiendo tenido una gran temporada con Peñarol. En 2025, su cesión llegó a su fin, pero el conjunto carbonero tomó la decisión de comprar el pase de Fernández en 7 millones de dólares, dejando de forma definitiva a los Diablos Rojos. Hoy, dos años más tarde, podría regresar a la Liga BBVA MX para vestirse de águila.

Peñarol tendría la necesidad de vender a Leo Fernández

Un punto a favor para el América es que Peñarol estaría necesitado de vender a Leo Fernández en este mercado invernal. Según el diario El País de Uruguay, el cinco veces campeón de la Copa Libertadores está teniendo dificultades económicas para abordar el contrato del futbolista de 27 años. Mencionan que el club planteó pagarle un sueldo sumamente alto durante el 2025, con la esperanza de que en este mercado de pases sea vendido.

Leo Fernández cuando formaba parte del Toluca|Crédito: Getty Images

No obstante, la misma fuente menciona que aún no llegaron ofertas formales por Fernández, quien todavía tiene contrato por dos años más en Peñarol. En este contexto, América podría aprovechar la desesperación del club uruguayo para intentar fichar al ex Diablos Rojos a un precio más asequible. Según Transfermarkt, su ficha está tasada en aproximadamente 8 millones de dólares, un monto alto para las Águilas.

Las palabras de André Jardine sobre el próximo fichaje del América

En conferencia de prensa, el estratega brasileño dio detalles del próximo fichaje de las Águilas: “Nos falta un movimiento importante que no quiero revelar aquí para no generar tanta polémica. Dentro del grupo estamos muy consientes que nos falta un movimiento más, un refuerzo importante en una posición específica. El club sigue tratando de ver las opciones”.

Solo resta saber si realmente, Leo Fernández es el apuntado por el conjunto azulcrema, un jugador que se ha ganado el corazón de los aficionados de Peñarol durante estos últimos años y que podría ser una variante ofensiva de peso para el equipo de Jardine.