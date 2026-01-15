La verdad de por qué ganó Pumas UNAM ante Tigres: hubo un solo futbolista responsable y nadie lo cree

Pumas llegaba en desventaja al juego frente a Tigres por la Jornada 2 del Clausura 2026, luego de conocerse que sufrió dos bajas importantes de último momento . Pese a ello, los dirigidos por Efraín Juárez derribaron todo tipo de pronóstico y se quedaron con la victoria por la mínima en el Estadio Universitario, pero deben agradecer este triunfo a uno de sus jugadores estrellas.

Keylor Navas, el salvador de Pumas en El Volcán

Si bien es cierto que Robert Morales fue el encargado de convertir el gol del triunfo de Pumas ante Tigres , el resultado final solamente se explica por la presencia de Keylor Navas. El guardameta tico tuvo una noche de ensueño, como las que nos tenía acostumbrado cuando aún era jugador del Real Madrid, y terminó el partido con 6 atajadas que, según la estadística, previnieron 1.9 goles en función a la ubicación del remate.

Keylor Navas en Pumas vs Tigres|Crédito: Liga MX

El momento más destacado del encuentro llegó en el segundo tiempo, cuando Navas fue protagonista de una doble atajada que dejó en silencio El Volcán. Primero, rechazó un disparo que se dirigía al primer palo y, de inmediato, se recompuso para desviar un cabezazo a quemarropa que tenía destino de gol. Una jugada que terminó de quebrar mentalmente al equipo rival.

Navas fue elegido como el mejor futbolista del partido entre Pumas y Tigres en varias plataformas, como por ejemplo, SofaScore. Dicha página le colocó una valoración general de 8.1 sobre 10, siendo el jugador más diferencial dentro del terreno de juego. Como si fuese poco, la Liga BBVA MX le otorgo al portero de Costa Rica el premio de MVP del partido, pues sin su presencia, difícilmente los universitarios podrían haber resistido el resultado.

Una racha negativa que llega a su fin para Pumas

Con el triunfo frente a Tigres, los Felinos no solamente se acomodaron en la tabla de la Liga BBVA MX ubicándose en la tercera plaza hasta el momento, sino que también consiguieron cortar una extensa racha negativa: ganar en El Volcán luego de 12 años. Previo a este duelo, la última vez que Pumas logró vencer a Tigres a domicilio fue en el Clausura 2014, con un resultado de 2-1.