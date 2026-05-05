Oportunidad soñada: André Jardine le daría lugar al joven que todos quieren en América para visitar a Pumas

Club América se llevó un resultado positivo del Estadio Banorte al empatar 3-3 contra Pumas en la Ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026. Los dirigidos por André Jardine caían por 3-1, pero lograron reponerse y encontraron el empate en los últimos minutos del partido. Ahora todos los focos están puestos en el juego de Vuelta que se jugará en Ciudad Universitaria y un futbolista que no es habitual titular estaría desde el arranque en el equipo azulcrema.

Diversos reportes afirman que Thiago Espinosa, lateral izquierdo de apenas 21 años, tiene muchas probabilidades de ser titular en el duelo contra Pumas que se jugará el próximo fin de semana en el Olímpico Universitario. Esto se debe a la lesión que sufrió el colombiano Cristian Borja, futbolista que se perdería lo que resta de la Liguilla. Jardine habría decidido que es momento de probar al defensor uruguayo en un escenario de alta tensión.

Thiago Espinosa podría sumar sus primeros minutos ante Tigres en la Jornada 8|Crédito: Club América / X

Cabe resaltar que Espinosa sumó minutos en el duelo de Ida jugado en el Azteca, ya que le tocó ingresar en lugar del lesionado Sebastián Cáceres en el minuto 62 de partido. El lateral completó 28 minutos de juego y se lo vio firme con el balón, además de tener la oportunidad de marcar con un disparo a quemarropa que el portero Keylor Navas desvió hacia el tiro de esquina.

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Una oportunidad de oro para Espinosa

El futbolista charrúa tendrá una oportunidad soñada este próximo fin de semana. No es titular desde el 3 de marzo cuando el América cayó por 2-1 contra Juárez por la Jornada 9 del Clausura 2026, por lo que podría tener su segunda titularidad luego de dos meses en los banquillos. Si bien es cierto que lleva apenas cinco partidos jugados desde su llegada, el juvenil ha dejado buenas sensaciones y hay mucha expectativa por su partido en CU.

Foto: Instagram Espinosa y Gemini.

La afición del América respalda su titularidad

El defensor llegó a Coapa en febrero y no ha sido contemplado por Jardine a lo largo del semestre. Ahora, ante la baja de Borja, tendrá la posibilidad de mostrar su potencial y ganarse la titularidad de cara al Apertura 2026. La afición azulcrema confía en Thiago y piden que esté desde el arranque contra Pumas en el Olímpico Universitario.

“¡Necesita más oportunidades!”, manifestó uno de los aficionados, mientras que otro soltó: “Los pocos minutos que lo ha puesto el profe me ha gustado”. “Ayer se vio bien, pide el balón y encara”, compartió otro azulcrema. Su titularidad está aprobada por la afición y falta la confirmación de Jardine, pero todo está dado para que Espinosa tenga su partido contra Pumas el próximo domingo.

