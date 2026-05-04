El desplante que Efraín Juárez le hizo a André Jardine al terminar el partido América vs Pumas

El duelo entre Club América y Pumas por la Ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026 estuvo repleto de emociones. El partido finalizó con un vibrante empate 3-3 en el marcador y el árbitro Luis Enrique Santander fue uno de los protagonistas al otorgar dos penales a favor de las Águilas que ayudaron a igualar el encuentro. El clima se tensó aún más tras el silbatazo final debido a los entrenadores de los equipos.

A pesar de los varios momentos de tensión que se vivieron durante el partido, André Jardine buscó a Efraín Juárez luego de que el partido sea finalizado por el juez para saludarlo. Sin embargo, el técnico de la UNAM ignoró el gesto, aparentemente, de forma involuntaria y elevó aún más el clima caliente que se vivió en el Estadio Banorte.

Cabe resaltar que Juárez en ningún momento se da cuenta de que Jardine va en camino a saludarlo, sino que el DT de los Felinos sigue su paso hacia delante tras el silbatazo final. En el momento que Efraín decide ingresar al campo de juego, el técnico brasileño eligió darse media vuelta y caminar directamente hacia los vestidores realizando un gesto hacia la tribuna donde se encontraban los aficionados del América.

Jardine fue a buscar a Efraín Juárez quien se siguió de frente y evitó el saludo con el técnico azulcrema.



Ojo al gesto de Jardine con la afición al final. pic.twitter.com/iGu6cdDu4h — Ismael González (@ismagonzalezmx) May 4, 2026

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La pelea entre Juárez y Jardine continuó en la conferencia

Luego del empate en el Clásico Capitalino, Efraín Juárez asistió a la conferencia de prensa y allí dejó un mensaje que continuó encendiendo la rivalidad entre ambos entrenadores: “Yo por venir aquí a hablar de un espectáculo y que todo está bien, cuando evalúe el partido, yo no sé qué puedan pensar del otro lado, lo que puedo decir es que solo hubo un equipo en el estadio, se llamó Pumas”.

La respuesta de André Jardine no tardó en llegar, ya que se mostró totalmente en contra de las declaraciones del técnico mexicano, afirmando que su equipo tomó la iniciativa y doblegó a Pumas en gran parte del partido: “Es su crítica, si me muestran una sola estadística en la que Pumas superó a América, le daría la razón a Efraín“. Se espera un clima muy caliente en Ciudad Universitaria el próximo fin de semana.