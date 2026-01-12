André Jardine tiene ultimátum: el peor escenario que enfrentará con América en el Clausura 2026

El crédito en Club América no es eterno, ni siquiera para una persona con tantos éxitos en su haber como lo es André Jardine. El estratega brasileño, campeón de tres torneos de la Liga BBVA MX con las Águilas, se encuentra en el momento con más dudas de su ciclo y el Clausura 2026 podría ser decisivo para su futuro.

Después de un ciclo dorado entre 2023 y 2024, con seis títulos y un tricampeonato histórico, el 2025 fue un duro golpe para los americanistas. Los Azulcremas pasaron de dominar todo a quedarse con las manos vacías, algo que no gustó ni en los aficionados ni en la directiva.

Aunque públicamente Jardine recibió respaldo para iniciar el nuevo año y hasta se espera que llegue un refuerzo más para este torneo , puertas adentro el panorama es más áspero. Según reportó el periodista Rafa Ramos, en Coapa entienden que el margen de error se agotó y que el club no puede permitirse no ampliar las vitrinas este año.

Jardine podría despedirse del América

ESPN afirmó que la postura de la alta cúpula americanista es clara: no se tolerarán 18 meses consecutivos sin títulos. Es así como este semestre, el brasileño estará obligado a cosechar al menos uno de los grandes objetivos que tiene la institución sobre la mesa para este 2026.

Desafortunadamente para él, la historia empezó torcida. Por la primera jornada del Clausura 2026, el equipo igualó sin goles ante los Xolos de Tijuana y enfureció a los aficionados que exigen mejores resultados, especialmente después de un Apertura 2025 muy decepcionante.

¿Cuándo vuelve a jugar el América de Jardine?

El miércoles 14 de enero a las 19:05 horas (tiempo del centro de México), el América de André Jardine disputará la segunda jornada del Clausura 2026 ante Atlético de San Luis. Este encuentro será clave para encaminar la situación en Coapa.