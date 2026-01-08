André Jardine prometió esto a los aficionados y muchos ya brincan de emoción

Con motivo de la preparación de cara al Clausura 2026, el Club América tuvo el regreso de un nuevo canterano de campo, un portero y el fichaje de dos jugadores (Aarón Mejía y Rodrigo Dourado). Tras todo eso, a días del debut ante los Xolos de Tijuana, André Jardine habló y prometió algo a los aficionados de las Águilas, por lo que muchos brincan de emoción.

Mientras que muchos se preguntan cómo juega Aarón Mejía , el flamante refuerzo de América, el entrenador brasileño ya prepara todo para la visita al Estadio Caliente este viernes. Antes de eso, dejó en claro que sabe que tiene una deuda con la afición y prometió que quieren hacer algo distinto que el torneo pasado y que ve en la plantilla distintas sensaciones.

Las palabras de André Jardine emocionan a los aficionados de Club América

Entre otras cosas, André Jardine expresó que la pretemporada le dejó “la sensación de un buen inicio, los jugadores regresaron con la sensación de algo por resolver, con una sensación de estar en deuda con la afición y con el club de querer hacer algo más que lo del torneo pasado”. Sin dudas, es algo que necesitan para poder dar una mejor versión en el Clausura 2026.

TE PUEDE INTERESAR:



Pero además de ilusionar a los fanáticos, también hizo una suerte de pedido. Es que el técnico expresó: “Quiero ver mucha gente de América en el debut contra Tijuana, después el partido contra San Luis va a ser muy importante con nuestra gente”. El técnico entiende que el equipo funciona mejor cuando la afición alienta sin parar porque “da la sensación de jugar con uno más”.

|Mexsport

Asimismo, el DT Jardine aseveró que quieren “empezar otra vez con los mismos sueños y las mismas ganas de un equipo dispuestos a dar la vida por realizar este sueño”. De este modo, quieren volver a ganar la Liga MX tras dos campeonatos ganados por Toluca.

El debut de Club América en el Clausura 2026

El Club América tendrá su debut en la Jornada 1 del Clausura 2026 este viernes 9 de enero, en punto de las 9 de la noche (hora de la CDMX) cuando visiten el Estadio Caliente de los Xolos de Tijuana.