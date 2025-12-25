¡Con todo! Andrés Guardado trollea a Memo Ochoa en plena Navidad: “No seas mam…”

Guillermo Ochoa compartió un par de emotivos mensajes en sus redes sociales con motivo de la Navidad, uno en donde se muestra en compañía de su familia y otro más en donde se le ve solo a él con el fondo de una ciudad iluminada; sin embargo, su excompañero en Selección Mexicana Andrés Guardado no tardó en responder la publicación.

Andrés Guardado trollea a Memo Ochoa en redes sociales

Memo Ochoa compartió un primer mensaje en español en donde se muestra en compañía de su familia para felicitar a sus seguidores.

"De nuestra familia para la suya, les deseamos una Navidad llena de paz, salud y momentos compartidos. Que estos días sirvan para estar juntos, agradecer lo vivido y recargar energía para lo que viene", escribió Ochoa.

Sin embargo, fue el segundo posteo en inglés el que recibió una respuesta inesperada por parte de Andrés Guardado quien se burló por el mensaje del portero mexicano.

Andrés Guardado trolleó a Memo Ochoa

"Merry Christmas & Happy Holidays", escribió Ochoa, a lo que Guardado respondió. "No seas mam... Feliz Navidad, hermano. Te quiero. Jaja".

Memo Ochoa y Andrés Guardado mantienen una gran relación de amistad tras varios años como compañeros en la Selección Mexicana en donde convivieron en múltiples convocatorias, incluyendo cinco Copas del Mundo.

