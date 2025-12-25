¡Vuelve a casa! El hijo de leyenda de la Liga BBVA MX firmará como REFUERZO para el Clausura 2026

El nombre de Calero volverá a escucharse en los pasillos del Estadio Hidalgo, luego de que Juan José Calero, hijo del legendario portero de los Tuzos, regrese al Club Pachuca como refuerzo de cara al torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.

Juan José Calero regresa a Pachuca como refuerzo para el Clausura 2026

Juan José Calero nació en Colombia, pero desde muy pequeño ha vivido en México al acompañar a su padre en su carrera por el Pachuca, por lo que además se formó en las categorías inferiores de los Tuzos.

El delantero, de 27 años, tuvo un paso por León, Gil Vicente y Nacional de Portugal; Mineros de Zacatecas, Sporting de Costa Rica y más recientemente en los Venados de Mérida de la Liga de Expansión MX.

Fue precisamente en la división de plata del futbol mexicano en donde ha logrado retomar su mejor futbol y durante el pasado semestre consiguió marcar 15 goles en 14 partidos, por lo que terminó como campeón de goleo.

JJ Calero tendrá una segunda oportunidad con el Pachuca, equipo en donde su apellido tiene un peso extra por ser el hijo de la leyenda que encumbró al equipo durante sus mejores años.

Así fue la primera etapa de Calero en Pachuca

Juan José Calero disputó 25 partidos durante su primera etapa en Pachuca entre compromisos de Liga MX, Liguilla, Copa MX y Concachampions; sin embargo, apenas pudo marcar dos anotaciones durante el Apertura 2016.

Ahora Calero buscará convencer a Esteban Solari para sumar minutos que le permitan una mejor aventura con los Tuzos en donde su padre fue multicampeón con el equipo.

