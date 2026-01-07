Tras la salida de Rivero, él sería el único jugador de “la novena” que queda en la plantilla de Cruz Azul

A falta de un anuncio oficial de parte de la directiva, todo haría indicar que Ignacio Rivero se convertirá en la tercera baja de Cruz Azul rumbo al torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA. Con ello, el conjunto celeste únicamente tendrá un jugador que sigue vivo de la novena levantada hace casi cinco años.

Ignacio Rivero fue uno de los líderes y capitanes que Cruz Azul tuvo en los últimos años, aunque tras una oferta de parte de Xolos de Tijuana el club celeste decidió prescindir de sus servicios a fin de tener una plaza más de extranjero. Ahora bien, ¿cuál es el único jugador de la plantilla actual que queda del último campeonato del conjunto capitalino?

Andrés Gudiño, el único “campeón” en Cruz Azul tras la salida de Rivero

Una vez que se confirme la baja de Ignacio Rivero, el único elemento que se mantiene en la plantilla de Cruz Azul, y que formó parte del último campeonato celeste, es nada más y nada menos que Andrés Gudiño, quien es el guardameta suplente del colombiano Kevin Mier.

🚂 Andrés Gudiño, el último sobreviviente de la novena. pic.twitter.com/PwHEAVXsBU — Gerardo González (@gerardoo_gh) January 6, 2026

Gudiño tuvo participación en la última Liguilla del futbol mexicano luego de la lesión del guardameta sudamericano, aunque vale decir que, en esencia, es el segundo al mando para Larcamón. Esto ocurrió de la misma forma en el Guardianes 2021, cuando Andrés era el suplente de Jesús Corona cuando Cruz Azul obtuvo su noveno título de Liga.

Y es que, a raíz de este campeonato, La Máquina ha confirmado la baja de todos los futbolistas que obtuvieron dicho logro. Meses después el título salieron elementos como Yoshimar Yotún, Cabecita Rodríguez y Roberto Alvarado, aunque tiempo después se les unieron otros como Jesús Corona, Julio César Domínguez y Juan Escobar.

¿Cuáles fueron los números de Ignacio Rivero en Cruz Azul?

Además de haber obtenido el título del Guardianes 2021 de la mano de Juan Reynoso, Ignacio Rivero logró consolidarse como uno de los jugadores más importantes del club al grado de sumar 27 anotaciones y 19 pases a gol en más de 17,800 minutos distribuidos en 236 duelos.