El mensaje de agradecimiento de Ignacio Rivero a Cruz Azul

El pasado jueves ocho de febrero, el conjunto de Cruz Azul compartió en sus redes sociales la noticia del fallecimiento de la mamá de Ignacio Rivero. Situación por la que el jugador tuvo un permiso especial por parte del club para poder ausentarse.

“Lamentamos mucho la partida de Alicia Beatriz Segade Gómez, madre de nuestro capitán, Ignacio Rivero. Sabemos de tu fortaleza, Nacho. Deseamos una pronta resignación para toda la familia Rivero Segade. Un abrazo hasta el cielo”.

Previo al inicio del encuentro, la Máquina rindió homenaje y le mandó un mensaje al defensor. El equipo decidió dedicarle el partido y la victoria a su capitán, Ignacio Rivero, como muestra de apoyo.

El mensaje de Nacho Rivero

Este lunes 12 de febrero, Ignacio Rivero decidió mandar un mensaje a toda la afición celeste, compañeros y al club. Fue a través de su instagram que subió una historia y Cruz Azul la compartió para que la pudieran ver todos los aficionados.

Rivero aprovechó para agradecer por el apoyo, palabra de aliento hacia él y su familia. Detalló que la victoria del sábado le dio una inmensa alegría y que se siente orgulloso del equipo que están formando y agregó que lograran grandes cosas juntos.

Ignacio Rivero, capitán de Cruz Azul vía Instagram. pic.twitter.com/k0uTwksvum — Cruzazulismo 🇲🇫 (@cruz4zulismo) February 12, 2024

“Querida familia azul deseo expresarles un profundo agradecimiento que me han brindado en estos días. Agradezco a mis compañeros, cuerpo técnico y staff por cada detalle y palabra de apoyo hacia mí y mi familia, también por la alegría inmensa del día sábado. Me siento muy orgulloso e identificado por formar parte de este equipo confiando en que juntos lograremos grandes cosas!! A nivel personal, encuentro una motivación extra que me guiará e iluminará cada día. Te amo mamá.”

