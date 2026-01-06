NFL: Estos son los favoritos para llegar al Super Bowl 2026, según la IA

La mejor etapa de la NFL , finalmente, ha llegado. Atrás ha quedado la temporada regular, y ahora los millones de fanáticos se dicen listos para disfrutar de los PlayOffs. Por tal motivo, en los próximos párrafos podrás conocer el nombre de los equipos favoritos a llegar al Super Bowl 2026, según la IA.

La Inteligencia Artificial se ha encargado de responder a una serie de cuestionamientos en torno a ámbitos sociales, políticos, económicos y deportivos. En ese sentido, ahora confirmó el nombre de varios equipos que, gracias a su temporada regular, podrían llegar al Super Bowl 2026 de la NFL.

¿Qué equipos llegarán al Super Bowl 2026 de la NFL, según la IA?

Se le preguntó a Chat GPT respecto a sus favoritos para llegar al Super Bowl 2026, entendiendo que llega una escuadra correspondiente a la Conferencia Nacional y Americana. Ante ello, la IA declaró que sus candidatos son Seahawks, Broncos, Patriots, Bills y los Eagles, respectivamente.

En estos momentos, los mejores equipos de la Conferencia Americana son precisamente Nueva Inglaterra y Denver, quienes lograron 14 triunfos por 3 derrotas en sus respectivas divisiones. En la Nacional, por su parte, fue Seattle quien se convirtió en la mejor escuadra con 14 victorias.

Estos números podrían ser los que Chat GPT tomó en cuenta para brindar a sus candidatos para llegar al Super Bowl 2026 de la NFL, a disputarse el domingo 8 de febrero. En ese sentido, vale decir que la etapa de postemporada comenzará este mismo fin de semana.

¿Qué escuadra es la más ganadora en la historia de los Super Bowls?

Si se hace hincapié únicamente en el formato de Super Bowl de la NFL, las dos escuadras más ganadoras en la historia son los Steelers y los Patriots, quienes suman 6 Vince Lombardi cada uno. En el tercer lugar se encuentran los Cowboys con 5 trofeos, misma cantidad que tienen los 49ers hasta ahora.